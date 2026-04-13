Un momento de humor y humildad vivió el conductor y creador de contenido mexicano Richy MX hace apenas unos días mientras trabajaba en Ciudad de México.

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A su vehículo se subió nada más y nada menos que Luis Fonsi. El cantante puertoriqueño pidió una carrera a través de una aplicación de transporte y justo fue el Richy, quien es conocido por grabar mientras conversa con las personas que traslada.

Richy, en un principio, incrédulo por el encuentro inesperado, le dice al artista que se parecía a un cantante. El cantautor le respondió que era Ricky Martín, pero entre risas luego aceptó que era Luis Fonsi.

¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”, expresó el conductor, visiblemente emocionado. Agregó que estaba nervioso, a lo que Fonsi le respondió que mantuviera la calma porque estaba conduciendo.

“Me pongo nervioso quien está guiando… Necesito que estés concentrado”, dijo Fonsi en parte del recorrido.

En otra parte del video se nota que en una emisora de radio que justamente tenía puesta Richy MX hablan de Fonsi.

“Estoy sonando en la radio”, reaccionó el artista, mientras el conductor continuaba sorprendido por la situación.

Ambos terminaron interpretando juntos una de las canciones del boricua, lo que terminó de hacer viral el clic.

De acuerdo a las mismas palabras de Fonsi en el recorrido, estaba en la capital mexicana para participar en algunos programas de televisión. Anunció que empezará una gira musical en el mes de noviembre.