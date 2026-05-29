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Este 2026, los expertos aseguran que los cortes de cabello con movimiento, textura y efecto natural serán los grandes protagonistas de la temporada.

Entre las tendencias que dominarán las peluquerías destacan los clásicos reinventados, los estilos desenfadados y los cortes inspirados en décadas pasadas que regresan con fuerza gracias a las redes sociales.

Pexels Este 2026, los expertos aseguran que los cortes de cabello con movimiento, textura y efecto natural serán los grandes protagonistas de la temporada.

Uno de los favoritos seguirá siendo el corte bob, que continúa evolucionando con versiones más modernas, ligeras y fáciles de mantener. Este estilo se mantiene como uno de los más pedidos por su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes tipos de rostro.

También ganará protagonismo el shag, un corte con capas marcadas y acabado despeinado que aporta volumen y un aire relajado. Su estética natural y juvenil lo convirtió nuevamente en tendencia entre celebridades e influencers.

Los estilistas además destacan el regreso de los cortes en capas inspirados en los años 90, especialmente aquellos que aportan movimiento y enmarcan el rostro. Este estilo se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok.

Asimismo, los expertos señalan que los flequillos suaves y abiertos seguirán marcando tendencia, especialmente combinados con cortes ligeros y desenfadados.

Corte shag

Instagram livbowsky Corte de cabello shag

Corte de cabello bob

Instagram grandykat Corte bob

Corte de cabello bixie

Instagram naokisakon Corte bixie

Corte de cabello mariposa

Instagram gracekellyhair_ Corte mariposa

Corte de cabello lob