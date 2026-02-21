La representante de los jamaiquinos a la más reciente edición de Miss Universo, Gabrielle Henry, había sufrido una fuerte caída durante uno de los desfiles del certamen previo a la gran final.

La médica de 28 años y representante de Jamaica en el porpular concurso tuvo que despedirse de la competencia. La mujer fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en su rostro y otras heridas, por lo que tuvo que ser hospitalizada en un centro médico de Tailandia, donde se llevaba a cabo el certamen.

El accidente de Miss Jamaica ocurrió cuando realizaba el último tramo de su presentación en Miss Universo en traje de gala. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que Henry avanzaba por el borde de la tarima mientras desfilaba, poco después un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer. La mujer fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en ingles) aseguró en un comunicado que asumía todos los gastos médicos.

¿Qué dice Miss Jamaica dos meses después del accidente?

Gabrielle Henry compartió un breve comunicado sobre su recuperación e imágenes del proceso que ha vivido a dos meses del hecho. “Esta temporada ha redefinido para mí la restauración y la renovación. En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una fuerza profunda que desconocías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras sigo en el camino”, comienza diciendo el texto emitido por Miss Jamaica.

La mujer dijo que está profundamente agradecida con los profesionales de la salud que la han acompañado en su proceso de recuperación. “Desde neurocirujanos y neurólogos hasta enfermeras y fisioterapeutas, en Tailandia y Jamaica, cada uno ha desempeñado un papel vital. Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre. Se necesita intención para estar al lado de alguien en su punto más bajo y ayudarlo a avanzar, paso a paso, hacia su máximo potencial”.

Henry reveló que este período de recuperación tras el accidente le han dado tiempo para reflexionar. “Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que sucedió no fue el final; marcó el comienzo de construir un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país e inspirar a cada persona que encuentro en el camino. Que este capítulo, y el trabajo que aún se realiza en él, sirvan como testimonio de resiliencia y determinación”, concluyó la médica.