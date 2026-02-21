En el mundo creativo de Adriana Arciniegas todo parte de las emociones. La energía que transmite en sus diseños se siente en las calles de Barranquilla, se goza con presencia en los picós y se ve sin excusas bajo el sol de su amado Caribe.

Y es que la talentosa diseñadora de modas y artista plástica ha logrado traducir ese espíritu en su marca Mayorga, una firma que hoy viste celebraciones, carnaval y noches que nadie quiere que terminen.

“Lidero una marca barranquillera, inspirada 100 % en el Caribe colombiano, en nuestra cultura, en nuestra música y en la manera en la que disfrutamos la vida”, dijo con convicción Adriana Arciniegas a EL HERALDO.

La historia de Mayorga comenzó en 2017, aunque no como se conoce hoy. En sus primeros años, la marca se enfocó en bolsos elaborados en palma de iraca. Sin embargo, la pandemia marcó un punto de inflexión, y lo que pudo ser un freno se convirtió en evolución.

En 2021 la artista lanzó su primera cápsula de resort wear, apostándole a prendas frescas, versátiles y con una fuerte carga gráfica. Desde entonces, han pasado más de cuatro años consolidando una propuesta que se enfoca en ofrecer siluetas cómodas, estampados llamativos y una estética que celebra el trópico sin caer en clichés.

Colecciones recientes

La colección más reciente, ‘Tropical Sessions’, lanzada para la temporada de holidays (vacaciones), es prueba de ello. Inspirada en “una noche que no quieres que nunca acabe”, la línea exploró verdes intensos, marfiles e ivories que dialogan con la luz caribeña.

“No hay una simbología rígida detrás de los colores. Son los que me hicieron sentido para esta colección”, explicó Adriana, reafirmando que su proceso creativo parte más de la intuición artística que de fórmulas preestablecidas.

Y es que Arciniegas no solo diseña, ella pinta. Su formación como artista plástica le permite crear los estampados de la marca desde cero, convirtiendo cada prenda en una extensión de su universo gráfico.

Empresa familiar

Detrás de Mayorga hay más que una diseñadora, hay una familia. Adriana es la directora creativa y fundadora, pero su padre se desempeña como gerente y su madre lidera la logística. A ellos se suman equipos de comercio exterior, ventas, contabilidad y producción.

“Ellos son los que hacen la magia para que Mayorga exista. Entonces ese carácter cercano se traduce en lo que la marca llama el ‘Mayorgueo’, un sentimiento de comunidad que va más allá de la ropa. No se trata solo de vender prendas de vestir, sino de crear experiencias compartidas”.

El carnaval inspira

Si había un espacio donde la creatividad y la marca de Adriana debían estar era en el Carnaval de Barranquilla. Ese encuentro llegó en 2026, cuando se hizo una colaboración con la reina Michelle Char para diseñar el vestuario de su comitiva.

La conexión fue inmediata, así lo dijo Arciniegas. “Esa pelada es especial”, expresó recordando sus primeras impresiones al verla en redes. Más allá de la estética, lo que la cautivó fue la capacidad que tiene Michelle de contagiar alegría. “Invita a la gente a querer ser parte de eso que ella está celebrando”.

En lugar de optar por un producto comercial para vender al público, la creadora propuso algo distinto, realizar un diseño exclusivo para las más de 1.300 personas que acompañaron a la soberana en desfiles y eventos. Fue una apuesta por la experiencia colectiva más que por la rentabilidad inmediata.

“La inspiración vino de la cultura picotera, protagonista del carnaval de la reina 2026. Colores explosivos, gráfica potente y un guiño al lema de Michelle, ‘Aquí suena’, bajo estas ideas se marcó la propuesta. La ejecución fue un trabajo conjunto con la comitiva y artesanos del carnaval, en un ejercicio de colaboración que implicó ceder control y confiar en otras manos expertas”, dijo a esta casa editorial.

El resultado fue un vestuario cómodo, fresco y body friendly (ajustable), mesh tops (mallas) insignia de la marca, pantalones amplios con elástico, siluetas relajadas que permiten bailar, caminar y celebrar sin restricciones, pues uno de los pilares principales de la marca es la comodidad y que la gente disfrute usando la ropa.

El set, exclusivo para la comitiva usado en La Guacherna y en la Gran Parada de Comparsas el Lunes de Carnaval, demostró que la moda carnavalera no necesita recurrir necesariamente a la iconografía tradicional para sentirse auténtica. A veces basta con el color, la actitud y la silueta correcta.

Aunque muchas marcas buscan internacionalizarse diluyendo su origen, Adriana Arciniegas ha hecho lo contrario, optó por profundizar en el Caribe como fuente inagotable de inspiración, allí ha radicado su éxito.

Su propuesta no es una postal folclórica, sino una interpretación contemporánea de la alegría, la música y la esencia del Caribe.