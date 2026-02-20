Tras una jornada cargada de brillo, ritmo y salvaguarda del patrimonio, la organización del Carnaval de la 44 hace oficial el listado de las agrupaciones y expresiones culturales que se han alzado con el máximo galardón de la fiesta: el Trofeo Joselito Carnaval de Oro 2026.
Este año, el talento y la dedicación de los hacedores provenientes de todos los rincones de Colombia reafirmaron por qué nuestra fiesta es Patrimonio de la Humanidad. En esta edición, el jurado calificador ha otorgado la distinción a un total de 147 ganadores, distribuidos en las siguientes categorías:
● Cumbiambas: 18 grupos premiados.
● Cumbia Infantil: 9 grupos premiados.
● Grupos Nacionales: 29 agrupaciones de todo el país.
● Adulto Mayor: 7 grupos premiados.
● Comparsa de Tradición: 6 colectivos premiados.
● Comparsa Infantil: 6 grupos premiados.
● Danza Infantil: 4 grupos premiados.
● Comparsas: 12 agrupaciones premiadas.
● Disfraces Colectivos: 15 expresiones premiadas.
● Disfraz Individual: 5 ganadores.
● Fandango: 11 agrupaciones premiadas.
● Danza Especial: 15 grupos premiados.
● Danzas de Congo: 5 agrupaciones premiadas.
● Agrupaciones musicales: 12 premio entre artistas, orquestas y bandas musicales.
La excelencia artística y el compromiso con las raíces folclóricas fueron los pilares para la elección de estos grupos, que representan la diversidad desde el Caribe hasta el interior del país.
Ceremonia de Premiación
La entrega formal del Trofeo Joselito Carnaval de Oro se llevará a cabo en una ceremonia especial en el mes de mayo, donde se rendirá tributo a la entrega de cada director y bailarín por mantener viva la llama de nuestra cultura.
La realización de este proyecto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval del Distrito de Barranquilla 2026; así como de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura Departamental.
Listado completo:
CUMBIAMBAS
GALLO GIRO
CUMBION COSTEÑO
LA TARUYA
TULIPANES DE PUERTO COLOMBIA
RITMO GALAPERO
CUMBIA CACHACA “AL RITMO DEL ALTIPLANO” – EPE – BOGOTÁ
LA BOLIVARIANA – SOLEDAD
PRENDE LA VELA – SANTO TOMÁS
CUMBION DE LA VICTORIA –
LATIGAZO DE LA MANGA –
LA REINA DE LA CUMBIA – SABANALARGA
LA SOBERANA DE PALMAR DE VARELA
LA GRAN FAMILIA – SABANALARGA
LA VETERANA – GALAPA
LA PRETENCIOSA DE CAMPECHE
RUMBON NORTEÑO – SABANALARGA
LAS MARGARITAS – SOLEDAD
CUMBIAMBEROS DE LA CIUDADELA
CUMBIA INFANTIL
CUMBIAMBERITOS DE SAN JOSÉ
CUMBIAMBERITOS LASALLISTAS –
CUMBIAMBERITOS TULIPANES DE PUERTO COLOMBIA
LA JULIANA – SABANALARGA
RITMITO GALAPERO
BRISAS DE SANTO DOMINGO
AL SONAR DE LOS TAMBORES
RAÍCES DEL CARIBE
GRUPOS NACIONALES
SON CALAMARY – CARTAGENA
KYMBALÁ – CARTAGENA
CODANZA – TURBACO
CUMBALÍ – CARTAGENA
COMPAÑÍA ARTÍSTICA “KINESSI” – PITALITO, HUILA
AFROBANTU – CARTAGENA
EXPRESIONES DE COLOMBIA – CARTAGENA
TEPSÍCORE – TURBACO
COMPARSA DE FANTASÍA ORIKA – LORICA
KALOV DANCE ESTUDIO – CARTAGENA
LA COQUELETA – CARTAGENA
SON CARIBANA – TURBACO
FANTASÍA ECLIPSE – SUCRE
COLECTIVO CULTURAL “DAKHARI” – TURBACO
JUVENTUD CARIBE – CARTAGENA
ORIGEN CULTURA Y TRADICIÓN – ARJONA
RAZA LATINA – CARTAGENA
EXPRESIÓN CARIBE – CARTAGENA
A PATA LIMPIA – ALGECIRAS, HUILA
FUSIÓN AFROLATINA – CARTAGENA
AFROCARIBIAN – CARTAGENA
IRAKA – CERETÉ
COMPARSA BAILARTE – CARTAGENA
FUNFLORESTA – SANTA MARTA
BAHÍA MANGA – CARTAGENA
INVIERNO Y VERANO – COVEÑAS
BAILA SIN LÍMITE “ESENCIA NEGRA” – CARTAGENA
LOS COLORES Y SABORES - ETNICOS SANTA MARTA
ACADEMIA DE ARTE “ROBERTO GARCES - CERETE”
ADULTO MAYOR
MARACTA – BOGOTÁ
CHICAS ALEGRES – SANTA FE DE ANTIOQUIA
BRISAS DE CARTAGENA
ADULTO MAYOR FLORIDABLANCA – SANTANDER
SÍ PODEMOS – MALAMBO
CARNAVALEROS DEL ORIENTE – FLORIDABLANCA
RUMBEROS DE LA 3ª EDAD – BARRANQUILLA
COMPARSA DE TRADICIÓN
SELVA AFRICANA – GALAPA
AFRIGALAPONDO – GALAPA
CAIMÁN CURRUCÚCHU – CIÉNEGA
FUSIÓN RIBEREÑA – BAHÍA HONDA
TOROS MIURA – GALAPA
A RITMO DE ÁFRICA
COMPARSA INFANTIL
FANTASÍA MALLORQUIN
LAS IGUANAS DE MALAMBO
FANFARRIA PORTEÑA
NEGRITAS PULOY RAÍCES – CARACOLÍ
FANTASÍA COLEGIO AMERICANO
PIES DESCALZOS
DANZA INFANTIL
CAIMÁN DE ORIGUECA
DIABLITOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
FAMFARIA PORTEÑA
DANCARIBE MAPALÉ
COMPARSAS
COMPARSA AFRO DE LA ARENOSA – BARRIO LA CHINITA
FUSIÓN CARIBE
MARIMONDAS DE LA CUC
MARIMONDAS QUILLERA
MARIMONDA DE CODETEC
MAGENDEKELE
SON DE MAR
COMPARSA IMPERIO
LA METROPOLITANA
UNIATLÁNTICO MAR Y RÍO
FUNDACIÓN ACHÉ
MARIMONDAZO BRAVO
CIPOTE MARIMONDA
DISFRACES COLECTIVO
EL DESACATO
NEGRO AFRICANO
GORILAS JUNIORISTAS – ROBERTO MUÑOZ
LOS CENTURIONES – JOSÉ R. MORENO
GAROTAS – ELIZABETH CASTILLO
DISFRACES – EDWIN SEQUEDA
EVOLUCIÓN DE LOS GORILAS – MALAMBO
PUEDCO DE REPELÓN
DISFRACES – JENNIFER SEQUEDA
CARA SUCIA
LOS PAYASITOS
NEGRAS INDEPENDIENTES – BOLLONGAS
INDIOS MOKANA
LOS DESCABEZADOS – WIFRIDO ESCORCIA
DISFRACES – NAYIBETH SEQUEDA
DISFRAZ INDIVIDUAL
MARIO BARAKUS
EL MINOTAURO
LA SOLLÁ
HOMENAJE A YEMANÁ – JAIRO POLO
LA MUERTE DE PALMAR
FANDANGO
EXPRESIÓN SABANERA – SINCELEJO
ABC DANCE – MONTERÍA
HEREDEROS FUNVIZENU – CHINÚ CÓRDOBA
HERENCIA – SINCELEJO
DANZA JUVENIL “RÍO SINÚ” – SAN PELAYO
DANZA CAMAGÜEY – AGUSTÍN CODAZZI
CANDELA CARIBEÑA – CARTAGENA
LA REVELACIÓN – SANTA MARTA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ENSUEÑO SINUANO – MONTERÍA
CUERPO DE DANZA “KALENDA” – MONTERÍA
DANZA ESPECIAL
FIESTA DE DIABLITOS – SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
PALOTEO REFORMADO
GUSANO DE ZAPAYÁN
LAS FAROTAS DE TALAGUA
INDIOS CHIMILA “BONKO MALINKE” – PAILITAS
COLECTIVO CHIMIZAGUA – ARMERO IBAGUÉ
TORTUGAS MARINA – CARTAGENA
DANZA DEL HOMBRE CAIMÁN – TACUMBÉ – PLATO
MAHANA MAPALÉ – BOGOTÁ
YEMAYÁ – MEDELLÍN
PUEBLO OPITA – ALGECIRAS HUILA
GRUPO DE POLLENAS DE LA TIERRA DEL HOMBRE CAIMÁN – PLATO
ASOCIACIÓN DANCÍSTICA “HERNÁN VARGAS” – HUILA
LOS COYONGOS – BARRANQUILLA
PILANDERAS DE BARANOA
COLECTIVO ATLÁNTICO “PORRO NEGRO”
DANZAS DE CONGO
CONGO REFORMADO
CONGO CARRIZALEÑO
CONGO ZULÚ
CONGO DINASTIA
CONGO PALMENO
AGRUPACIONES MUSICALES
OSCAR GAMARRA
WILFRIDO VARGAS
LA FAMILIA ANDRE
JUAN PIÑA
LA NOMINA DEL PIN
ELDER DAYAN
ZAIDER
GAITEROS DE SAN JACINTO
LA CHANANGA JOVEN
LINIKA
LA BANDA 19 DE MARZO DE LAGUNETA-CORDOBA
LA BANDA 20 DE ENERO DE SINCELEJO