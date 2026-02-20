Tras una jornada cargada de brillo, ritmo y salvaguarda del patrimonio, la organización del Carnaval de la 44 hace oficial el listado de las agrupaciones y expresiones culturales que se han alzado con el máximo galardón de la fiesta: el Trofeo Joselito Carnaval de Oro 2026.

Este año, el talento y la dedicación de los hacedores provenientes de todos los rincones de Colombia reafirmaron por qué nuestra fiesta es Patrimonio de la Humanidad. En esta edición, el jurado calificador ha otorgado la distinción a un total de 147 ganadores, distribuidos en las siguientes categorías:

● Cumbiambas: 18 grupos premiados.

● Cumbia Infantil: 9 grupos premiados.

● Grupos Nacionales: 29 agrupaciones de todo el país.

● Adulto Mayor: 7 grupos premiados.

● Comparsa de Tradición: 6 colectivos premiados.

● Comparsa Infantil: 6 grupos premiados.

● Danza Infantil: 4 grupos premiados.

● Comparsas: 12 agrupaciones premiadas.

● Disfraces Colectivos: 15 expresiones premiadas.

● Disfraz Individual: 5 ganadores.

● Fandango: 11 agrupaciones premiadas.

● Danza Especial: 15 grupos premiados.

● Danzas de Congo: 5 agrupaciones premiadas.

● Agrupaciones musicales: 12 premio entre artistas, orquestas y bandas musicales.

La excelencia artística y el compromiso con las raíces folclóricas fueron los pilares para la elección de estos grupos, que representan la diversidad desde el Caribe hasta el interior del país.

Ceremonia de Premiación

La entrega formal del Trofeo Joselito Carnaval de Oro se llevará a cabo en una ceremonia especial en el mes de mayo, donde se rendirá tributo a la entrega de cada director y bailarín por mantener viva la llama de nuestra cultura.

La realización de este proyecto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval del Distrito de Barranquilla 2026; así como de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura Departamental.

Listado completo:

CUMBIAMBAS

GALLO GIRO

CUMBION COSTEÑO

LA TARUYA

TULIPANES DE PUERTO COLOMBIA

RITMO GALAPERO

CUMBIA CACHACA “AL RITMO DEL ALTIPLANO” – EPE – BOGOTÁ

LA BOLIVARIANA – SOLEDAD

PRENDE LA VELA – SANTO TOMÁS

CUMBION DE LA VICTORIA –

LATIGAZO DE LA MANGA –

LA REINA DE LA CUMBIA – SABANALARGA

LA SOBERANA DE PALMAR DE VARELA

LA GRAN FAMILIA – SABANALARGA

LA VETERANA – GALAPA

LA PRETENCIOSA DE CAMPECHE

RUMBON NORTEÑO – SABANALARGA

LAS MARGARITAS – SOLEDAD

CUMBIAMBEROS DE LA CIUDADELA

CUMBIA INFANTIL

CUMBIAMBERITOS DE SAN JOSÉ

CUMBIAMBERITOS LASALLISTAS –

CUMBIAMBERITOS TULIPANES DE PUERTO COLOMBIA

LA JULIANA – SABANALARGA

RITMITO GALAPERO

BRISAS DE SANTO DOMINGO

AL SONAR DE LOS TAMBORES

RAÍCES DEL CARIBE

GRUPOS NACIONALES

SON CALAMARY – CARTAGENA

KYMBALÁ – CARTAGENA

CODANZA – TURBACO

CUMBALÍ – CARTAGENA

COMPAÑÍA ARTÍSTICA “KINESSI” – PITALITO, HUILA

AFROBANTU – CARTAGENA

EXPRESIONES DE COLOMBIA – CARTAGENA

TEPSÍCORE – TURBACO

COMPARSA DE FANTASÍA ORIKA – LORICA

KALOV DANCE ESTUDIO – CARTAGENA

LA COQUELETA – CARTAGENA

SON CARIBANA – TURBACO

FANTASÍA ECLIPSE – SUCRE

COLECTIVO CULTURAL “DAKHARI” – TURBACO

JUVENTUD CARIBE – CARTAGENA

ORIGEN CULTURA Y TRADICIÓN – ARJONA

RAZA LATINA – CARTAGENA

EXPRESIÓN CARIBE – CARTAGENA

A PATA LIMPIA – ALGECIRAS, HUILA

FUSIÓN AFROLATINA – CARTAGENA

AFROCARIBIAN – CARTAGENA

IRAKA – CERETÉ

COMPARSA BAILARTE – CARTAGENA

FUNFLORESTA – SANTA MARTA

BAHÍA MANGA – CARTAGENA

INVIERNO Y VERANO – COVEÑAS

BAILA SIN LÍMITE “ESENCIA NEGRA” – CARTAGENA

LOS COLORES Y SABORES - ETNICOS SANTA MARTA

ACADEMIA DE ARTE “ROBERTO GARCES - CERETE”

ADULTO MAYOR

MARACTA – BOGOTÁ

CHICAS ALEGRES – SANTA FE DE ANTIOQUIA

BRISAS DE CARTAGENA

ADULTO MAYOR FLORIDABLANCA – SANTANDER

SÍ PODEMOS – MALAMBO

CARNAVALEROS DEL ORIENTE – FLORIDABLANCA

RUMBEROS DE LA 3ª EDAD – BARRANQUILLA

COMPARSA DE TRADICIÓN

SELVA AFRICANA – GALAPA

AFRIGALAPONDO – GALAPA

CAIMÁN CURRUCÚCHU – CIÉNEGA

FUSIÓN RIBEREÑA – BAHÍA HONDA

TOROS MIURA – GALAPA

A RITMO DE ÁFRICA

COMPARSA INFANTIL

FANTASÍA MALLORQUIN

LAS IGUANAS DE MALAMBO

FANFARRIA PORTEÑA

NEGRITAS PULOY RAÍCES – CARACOLÍ

FANTASÍA COLEGIO AMERICANO

PIES DESCALZOS

DANZA INFANTIL

CAIMÁN DE ORIGUECA

DIABLITOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

FAMFARIA PORTEÑA

DANCARIBE MAPALÉ

COMPARSAS

COMPARSA AFRO DE LA ARENOSA – BARRIO LA CHINITA

FUSIÓN CARIBE

MARIMONDAS DE LA CUC

MARIMONDAS QUILLERA

MARIMONDA DE CODETEC

MAGENDEKELE

SON DE MAR

COMPARSA IMPERIO

LA METROPOLITANA

UNIATLÁNTICO MAR Y RÍO

FUNDACIÓN ACHÉ

MARIMONDAZO BRAVO

CIPOTE MARIMONDA

DISFRACES COLECTIVO

EL DESACATO

NEGRO AFRICANO

GORILAS JUNIORISTAS – ROBERTO MUÑOZ

LOS CENTURIONES – JOSÉ R. MORENO

GAROTAS – ELIZABETH CASTILLO

DISFRACES – EDWIN SEQUEDA

EVOLUCIÓN DE LOS GORILAS – MALAMBO

PUEDCO DE REPELÓN

DISFRACES – JENNIFER SEQUEDA

CARA SUCIA

LOS PAYASITOS

NEGRAS INDEPENDIENTES – BOLLONGAS

INDIOS MOKANA

LOS DESCABEZADOS – WIFRIDO ESCORCIA

DISFRACES – NAYIBETH SEQUEDA

DISFRAZ INDIVIDUAL

MARIO BARAKUS

EL MINOTAURO

LA SOLLÁ

HOMENAJE A YEMANÁ – JAIRO POLO

LA MUERTE DE PALMAR

FANDANGO

EXPRESIÓN SABANERA – SINCELEJO

ABC DANCE – MONTERÍA

HEREDEROS FUNVIZENU – CHINÚ CÓRDOBA

HERENCIA – SINCELEJO

DANZA JUVENIL “RÍO SINÚ” – SAN PELAYO

DANZA CAMAGÜEY – AGUSTÍN CODAZZI

CANDELA CARIBEÑA – CARTAGENA

LA REVELACIÓN – SANTA MARTA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ENSUEÑO SINUANO – MONTERÍA

CUERPO DE DANZA “KALENDA” – MONTERÍA

DANZA ESPECIAL

FIESTA DE DIABLITOS – SANTAFÉ DE ANTIOQUIA

PALOTEO REFORMADO

GUSANO DE ZAPAYÁN

LAS FAROTAS DE TALAGUA

INDIOS CHIMILA “BONKO MALINKE” – PAILITAS

COLECTIVO CHIMIZAGUA – ARMERO IBAGUÉ

TORTUGAS MARINA – CARTAGENA

DANZA DEL HOMBRE CAIMÁN – TACUMBÉ – PLATO

MAHANA MAPALÉ – BOGOTÁ

YEMAYÁ – MEDELLÍN

PUEBLO OPITA – ALGECIRAS HUILA

GRUPO DE POLLENAS DE LA TIERRA DEL HOMBRE CAIMÁN – PLATO

ASOCIACIÓN DANCÍSTICA “HERNÁN VARGAS” – HUILA

LOS COYONGOS – BARRANQUILLA

PILANDERAS DE BARANOA

COLECTIVO ATLÁNTICO “PORRO NEGRO”

DANZAS DE CONGO

CONGO REFORMADO

CONGO CARRIZALEÑO

CONGO ZULÚ

CONGO DINASTIA

CONGO PALMENO

AGRUPACIONES MUSICALES

OSCAR GAMARRA

WILFRIDO VARGAS

LA FAMILIA ANDRE

JUAN PIÑA

LA NOMINA DEL PIN

ELDER DAYAN

ZAIDER

GAITEROS DE SAN JACINTO

LA CHANANGA JOVEN

LINIKA

LA BANDA 19 DE MARZO DE LAGUNETA-CORDOBA

LA BANDA 20 DE ENERO DE SINCELEJO