La tradición, la cocina ancestral y la identidad del Caribe colombiano volverán a encontrarse en el corregimiento de Caracolí con la realización del Festival y Ruta Enyucate 2026, un evento que este año tendrá como uno de sus momentos más especiales la elaboración del enyucado más grande de Colombia.

Durante dos días -sábado 6 y domingo 7 de junio- cocineras tradicionales, gestores culturales, chefs, investigadores, agricultores y visitantes se reunirán en la Plaza Santander Zarache para celebrar alrededor de la yuca como símbolo de memoria, territorio y patrimonio gastronómico.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la preparación colectiva de un enyucado de tres metros por tres metros, cuya elaboración iniciará el sábado 6 de junio a las 4:00 de la tarde y culminará el domingo, cuando será compartido con todos los asistentes al cierre del festival.

“Este año quisimos que la ruta se sintiera mucho más cercana a la comunidad, más viva y conectada con la gente que conserva esta tradición. Queremos que quienes nos visiten no solo prueben la yuca, sino que entiendan todo lo que representa para nuestro territorio y nuestra cultura”, expresó Dominga Miranda, fundadora del festival. La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett, acompañará el inicio de esta preparación junto a las maestras cocineras tradicionales del territorio, en una actividad que busca resaltar los saberes culinarios heredados de generación en generación.

Además de la agenda central del festival, que para esta versión se presenta dos días, este año la Ruta Enyucate tendrá una modificación importante. A diferencia de versiones anteriores, la experiencia dejará de realizarse en finca y se trasladará directamente a los patios tradicionales de Caracolí, permitiendo un encuentro mucho más cercano entre visitantes y comunidad.

Quienes adquieran la ruta podrán recorrer tres espacios denominados Origen, Molienda y Fogón, donde vivirán experiencias alrededor de la siembra, transformación y preparación de la yuca, compartiendo directamente con habitantes del corregimiento, maestros cocineros y matronas que conservan viva la tradición culinaria local.

La experiencia incluirá preparaciones tradicionales elaboradas a base de yuca, así como recorridos que permitirán conocer el valor cultural y comunitario que este alimento representa para el territorio.

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La programación del sábado en la plaza Santander Zarache incluirá jornada académica con el conversatorio “La yuca patrimonio en movimiento”, con la participación de la chef antioqueña Melisa Ospina, el chef e investigador José Luis Rivera y el historiador gastronómico de la universidad de Antioquia Jorge Restrepo.

La conversación será moderada por la secretaria de Cultura departamental, Verónica Cantillo. El domingo, el festival rendirá homenaje al campesino y al pequeño agricultor, con el conversatorio ‘Sin campo no hay fiesta: el poder invisible del campesino’, que será liderado por el agroecólogo y chef de los Montes de María, Miguel Durango, la gestora cultural Diana Acosta, y Patricia Maestre, gestora cultural y directora de Sabor Barranquilla. La moderación estará a cargo de Jacqueline Rojas, directora regional del SENA Atlántico.

“Festival y Ruta Enyucate, así como Caracolí, representan un verdadero tesoro cultural y gastronómico del Atlántico. Desde el SENA nos unimos a esta celebración a través de la estrategia Tesoros del Atlántico, porque creemos en la importancia de preservar nuestras raíces, el conocimiento ancestral y el trabajo de las comunidades campesinas que mantienen viva la tradición alrededor de la yuca. Además, este espacio será una oportunidad para conmemorar el Día Nacional del Campesino, recibiendo productores de distintos municipios del departamento y reconociendo su aporte al desarrollo territorial. Hoy más que nunca debemos proteger nuestras tradiciones, fortalecer el campo y convertir nuestra cultura en una herramienta de desarrollo, orgullo e identidad para las nuevas generaciones”, expresó Jacqueline Rojas, directora SENA Atlántico.

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La agenda también incluirá muestras folclóricas durante ambos días, presentaciones de música de millo, bullerengue y vallenato; taller de cocina tradicional el domingo en la mañana, liderado por Dominga Miranda y Adalberto Peralta, director del Instituto Municipal de Cultura de Malambo. Como parte del homenaje a quienes mantienen viva la tradición agrícola del territorio, el festival contará además con un pequeño mercado campesino con participación de productores locales.

Festival y Ruta Enyucate es organizado por la fundación César Miranda Pérez y Bocados de Tradición, y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Malambo, el Instituto Municipal de Cultura de Malambo, el SENA Atlántico y la agencia GOL Studio Creativo.

Como antesala al evento, la apertura oficial del Festival y Ruta Enyucate 2026 se realizará el viernes 29 mayo a las 5:00 p.m. en el restaurante YOMA, ubicado en el Barrio Abajo de Barranquilla.

Este espacio reunirá a invitados especiales, aliados, gestores culturales, medios de comunicación y representantes de las entidades que apoyan el festival, en un encuentro previo que permitirá presentar oficialmente la programación de esta nueva edición y destacar el valor de la yuca como símbolo gastronómico y cultural del Caribe colombiano.

En esta edición 2026, el festival continúa consolidándose como un espacio de salvaguardia de la cocina tradicional y de promoción del patrimonio gastronómico del Caribe colombiano, donde la yuca no solo se come: se vive.