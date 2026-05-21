La producción de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ no logra encontrar la tranquilidad en medio de sus grabaciones. A solo semanas de haber vivido una tragedia en su equipo, la telenovela colombiana enfrenta un nuevo revés que involucra directamente a uno de los miembros más queridos de su elenco principal: el actor Francisco Bolívar.

La situación se dio a conocer luego de que su compañero de set y amigo cercano, Fabián Ríos, utilizara sus plataformas digitales para enviar un sorpresivo mensaje que encendió las alarmas entre los seguidores del melodrama. A través de una emotiva publicación en Facebook, Ríos solicitó el apoyo del público para acompañar espiritualmente al intérprete que da vida a ‘Jota’.

Fabián Ríos pide oraciones por la salud de Francisco Bolívar

Ante la creciente ola de dudas por parte de los fanáticos de la serie, Fabián Ríos —quien encarna al popular personaje de ‘Albeiro Manrique’— decidió romper el silencio y pronunciarse sobre el estado actual de su colega. El colombiano compartió una fotografía donde se les ve a ambos abrazados y sonriendo, acompañada de un texto cargado de afecto y preocupación.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene: quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, manifestó el artista.

En su mensaje, Ríos enfatizó la importancia de la fe y el respeto hacia la privacidad de Bolívar en este momento complejo, haciendo un llamado directo a la fe de sus seguidores para la pronta recuperación del actor.

“Por este amor les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es, desde el amor, proteger a los míos y mi nene es de los míos”, sentenció.

La muestra de apoyo no fue un hecho aislado. Días atrás, el actor ya había publicado otra imagen significativa en la que aparece dándole un beso en la frente a Bolívar, reafirmando su lealtad con la frase: “Pase lo que pase, siempre serás mi nene, mi ‘brother’, mi amigo. Te amo y punto”.

¿Por qué salió Francisco Bolívar del elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

Aunque la misiva de Ríos no detalló las causas exactas del bache que atraviesa su amigo, reportes periodísticos arrojaron luz sobre el panorama que enfrenta el artista. Según información de People en Español, el periodista Carlos Ochoa destapó en las plataformas digitales que Francisco Bolívar habría abandonado de forma definitiva el proyecto debido a presuntos problemas relacionados con su salud mental.

La inesperada salida de Francisco impacta drásticamente a la producción, considerando que, desde el principio, ha sido considerado como una de las piezas más importantes del elenco. No obstante, el mismo comunicador reveló que, ante la imposibilidad de continuar con las jornadas laborales, el actor ya habría sido reemplazado por otro intérprete en plenas filmaciones.