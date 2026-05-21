El candidato presidencial Abelardo De La Espriella y el gerente nacional de Regiones de su campaña, Jaime Andrés Beltrán, emitieron este jueves una nueva denuncia pública sobre presuntas amenazas, hostigamientos y la retención de un voluntario en varias zonas del país. Hechos que incrementan la preocupación en el movimiento, puesto a que se suman al previo homicidio de dos miembros de la campaña en el departamento del Meta.

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A través de su cuenta en la red social X, De La Espriella relacionó la persistencia de los ataques con los hechos ocurridos en el Meta. “Seguimos bajo ataque de los bandidos. Tras el cobarde asesinato de Rogers y Fabián en Meta, nuestro gerente de Regiones denuncia la retención de un integrante de la campaña en Isnos y amenazas en otros municipios del Huila, así como intimidaciones en Cauca, Caquetá y Arauca”, publicó el aspirante, quien agregó que “la seguridad de cada integrante de nuestro equipo es una prioridad”.

Los reportes entregados por la gerencia de regiones señalan al departamento del Huila como uno de los puntos afectados. Jaime Andrés Beltrán afirmó que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc han empleado panfletos intimidatorios contra los colaboradores de la campaña en esa sección del país.

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En el municipio de Baraya, las presiones se dirigieron contra la representación local del movimiento. “A la coordinadora del municipio de Baraya la intimidaron con citaciones para “rendir cuentas”, obligándola a quitar toda la publicidad existente del Tigre en el pueblo”, detalló Beltrán.

Asimismo, la campaña informó sobre un incidente en el municipio de Isnos, donde un miembro del equipo fue interceptado por dos personas en motocicleta. Según la denuncia, los desconocidos le exigieron abandonar el proselitismo político. Respecto a este caso, Beltrán declaró: “En Isnos secuestraron a uno de los integrantes de campaña del municipio y lo amenazaron con asesinarlo si no abandonaba la zona”.

Campaña de Abelardo De La Espriella solicita medidas de protección para coordinadores en cuatro departamentos

El balance presentado por la organización política indica que las conductas intimidatorias también se están registrando en las estructuras locales de los departamentos de Cauca, Caquetá y Arauca.

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Ante el escenario descrito por los coordinadores territoriales, la gerencia nacional del movimiento solicitó la intervención de las autoridades para garantizar la integridad de sus integrantes.

“Como Gerente Nacional de Regiones pido seguridad para los voluntarios y exponge las constantes intimidaciones que viven los coordinadores de nuestra campaña en zonas como Cauca, Caquetá, Arauca y Huila”, concluyó Beltrán.