La Sociedad de Activos Especiales, SAE, a través de un boletín de prensa emitido este jueves, informó que avanza en distintas acciones jurídicas, administrativas y financieras orientadas a atender las acreencias laborales reconocidas de las sociedades Uniapuestas S.A. en liquidación, Aposmar, Unicat y Aposucre, empresas que pertenecieron a Enilce López Romero, alias La Gata.

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“Tras las inquietudes expresadas por extrabajadores de estas sociedades, se han fortalecido los procesos de revisión, auditoría y seguimiento para garantizar transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento de las obligaciones reconocidas dentro de los procesos liquidatorios”, se lee en el documento.

Así mismo, Constanza Jiménez, directora de Sociedades en Liquidación de la SAE, afirmó que actualmente se adelanta “una revisión detallada del proyecto de graduación y calificación de créditos dentro del proceso de liquidación de Uniapuestas debido a inconsistencias identificadas en la información reportada, entre ellas registros duplicados de extrabajadores, personas vinculadas a distintos procesos y documentación incompleta”.

En el caso de Uniapuestas S.A. en liquidación, la SAE indicó que ha realizado mesas de trabajo permanentes con la liquidadora y con representantes de los extrabajadores, con el propósito de definir acciones que permitan verificar la existencia de relaciones laborales y avanzar en el reconocimiento y pago de acreencias debidamente constituidas dentro del proceso.

Agrega el organismo que como parte de este seguimiento, la Gerencia de Auditorías adelantó entre marzo y abril una auditoría integral a la sociedad, cuyos resultados fueron socializados el pasado 15 de mayo: “Una vez se subsanen los requerimientos formulados a la liquidadora, continuará la siguiente etapa del proceso, que contempla el pago de las obligaciones pendientes reconocidas legalmente”, asegura la SAE.

Y frente a las sociedades Aposmar, Unicat y Aposucre, se adelantan las gestiones necesarias para designar nuevos liquidadores y acelerar los procesos correspondientes. Entre las acciones priorizadas se encuentran la actualización y depuración de acreencias laborales, la conciliación de procesos judiciales, el alistamiento jurídico de inmuebles y la comercialización de activos para generar liquidez en el corto plazo.