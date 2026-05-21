El presidente Gustavo Petro se refirió a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, pero que estuvo muy cercana durante mucho tiempo a la Presidencia.

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El mandatario nacional indicó que, aunque hubo decisiones políticas cuestionadas por parte de Sarabia, no existe actualmente una acusación penal en su contra.

“Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito”, dijo Petro en entrevista con Caracol Radio.

Agregó que muchos funcionarios llegan al Gobierno por recomendaciones o confianza política y que muchas veces los errores que cometen se conoce ya cuando están ejerciendo funciones públicas.

En parte, defendió a Sarabia, asegurando que existe un tratamiento “encarnizado” contra mujeres jóvenes que empiezan su carrera política.

“Me parece absolutamente inhumano”, dijo Petro sobre el manejo mediático en el país sobre Sarabia.

Sobre la asignación de Sarabia como embajadora del Reino Unido, indicó que para él no representa un premio, sino más bien un castigo.

“Si a mí me mandan a una embajada, siento que me castigaron”, afirmó el presidente.

Durante la entrevista, Petro reconoció que ha cometido errores durante su Gobierno, relacionados a la confianza en su entorno político. Dijo que no conocía a Laura Sarabia antes de la campaña presidencial.

Aseveró que para él es necesario renovar constantemente los círculos cercanos dentro del Gobierno, pues algunas personas pueden deteriorarse por el ejercicio de poder.