El concurso Francisco el Hombre llegará con una nueva modalidad en su Categoría Profesional para esta edición, la cual reunirá en Riohacha a agrupaciones destacadas del vallenato contemporáneo, en una apuesta que busca exaltar el talento, la trayectoria y la evolución que ha tenido el género en los últimos años.

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A diferencia de versiones anteriores, este año el festival implementará un proceso especial de curaduría nacional e internacional para seleccionar directamente a las agrupaciones participantes, bajo criterios de trayectoria, identidad musical, proyección artística y una apuesta clara por el vallenato contemporáneo.

La iniciativa busca reunir propuestas sólidas que hoy representan el presente del género y que, a lo largo de los años, han contribuido a mantener viva su esencia, incorporando nuevos sonidos, formatos y conexión con las nuevas generaciones.

La Corporación Francisco el Hombre destacó que este nuevo formato marca un punto de inflexión en la historia del festival, dejando atrás el esquema tradicional de competencia abierta para dar paso a un modelo que reconoce el crecimiento, la madurez y evolución de los exponentes más relevantes del vallenato contemporáneo.

“El Festival Francisco el Hombre llega a su mayoría de edad reafirmando su compromiso con el vallenato contemporáneo y con los artistas que durante años han ayudado a construir y fortalecer este movimiento musical”, expresó Alvaro Cuello Blanchar, asesor general de la Corporación Francisco el Hombre.

El concurso reunirá a 10 agrupaciones nacionales e internacionales que se presentarán en Riohacha durante el Festival Francisco el Hombre 2026. En las rondas semifinales, cada grupo interpretará canciones inéditas, temas de catálogo propio, canciones tradicionales con nuevos aires y una canción libre, integrando instrumentos tradicionales y modernos, tal como sucede actualmente en los escenarios y producciones del vallenato contemporáneo.

Las cuatro agrupaciones con mayor puntaje avanzarán a la gran final, donde serán evaluadas por un jurado especializado que tendrá en cuenta aspectos como interpretación, afinación, propuesta artística, innovación, creatividad y calidad musical.

Como una de las grandes novedades de esta edición, el Festival Francisco el Hombre anunció una alianza con Billboard Colombia, mediante la cual el ganador de la categoría profesional recibirá el reconocimiento “Artista Promesa Billboard”, que impulsará su carrera artística a través de una producción musical, consolidándose en una nueva plataforma de proyección para las agrupaciones del vallenato contemporáneo.

Los premios

Asimismo, el festival continuará entregando una de las premiaciones más importantes del vallenato contemporáneo, otorgando $25 millones de pesos y estatuilla al Mejor Cantante, $20 millones de pesos y estatuilla a la Mejor Agrupación, y $15 millones de pesos y estatuilla al Mejor Acordeonero.

De igual forma, la Mejor Canción Inédita será reconocida con $15 millones de pesos y estatuilla, mientras que todas las agrupaciones participantes recibirán incentivos económicos por su participación.⁠⁠⁠

Con esta edición especial de sus 18 años, el Festival Francisco el Hombre reafirma su papel como una de las plataformas culturales y musicales más importantes de Colombia, impulsando desde La Guajira la evolución, innovación y proyección del vallenato contemporáneo hacia el país y el mundo.