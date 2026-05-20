Una persona de sexo masculino perdió la vida tras ser atacada por desconocidos bajo la modalidad de sicariato en el perímetro urbano de Riohacha.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Robín José Carrillo Daza, 31 años de edad, quien se desempeñaba como repartidor y cobrador de mercancía.

El homicidio se registró en la calle 40 con carrera 11, del barrio 31 de octubre, cerca de la zona rural de la capital de La Guajira.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del mencionado fue hallado sobre la vía junto con una motocicleta Bóxer negra, sin careta y placa SNS49G, hecho que fue reportado por los residentes del sector, que mediante una llamada alertaron a la Policía.

Instantes después, varias patrullas activaron un ‘plan candado’ y cercaron la escena del crimen.

Según información recolectada por residentes del sector, la víctima se desplazaba por el lugar de los hechos, cuando fue interceptado por individuos a bordo de una motocicleta, el que hacía las veces de parrillero accionó un arma de fuego en contra de la integridad física del mencionado, ocasionándole la muerte de manera inmediata.

Finalmente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía se encargó de los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera, iniciaron las investigaciones para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.