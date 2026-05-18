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Por:  Julio César González

En las últimas horas, las autoridades lograron identificar plenamente al cadáver baleado de un joven que fue hallado en el área rural de Riohacha, La Guajira.

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Se trataba de Jaime Luis Cervantes Bustamante, quien era oriundo de Santa Marta (Magdalena) y recientemente había cumplido 22 años, más exactamente este viernes 15 de mayo.

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Su cuerpo fue encontrado en la mañana de este sábado 16 de mayo, sobre la Troncal del Caribe, a la altura del kilómetro 57, cerca del peaje, sobre una zona enmontada a un costado de la vía, cubierto con una bolsa plástica de color negro y costales.

Transeúntes y residentes del sector que avistaron el cadáver, dieron aviso a las autoridades y minutos después una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín, realizaron los actos urgentes y lo trasladaron a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Riohacha, donde permanece a la espera de ser reclamado por las autoridades.

Investigadores de la Sijín y Sipol adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.