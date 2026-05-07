En las últimas horas fue reportado el asalto de hombres armados a trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje, en área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

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Se trata de un equipo conformado por ingenieros, profesionales y técnicos vinculados al proyecto de reparación de aerobombas, junto con dos conductores, quienes fueron víctimas de este hecho delictivo mientras realizaban labores para restablecer el acceso al agua en esta zona del departamento.

La información oficial suministrada por el Sena da cuenta que, los delincuentes intimidaron al personal y hurtaron vehículos, herramientas, equipos de comunicación y pertenencias personales.

Los conductores fueron retenidos para facilitar la huida con los vehículos, mientras el resto del equipo permaneció en el lugar.

La situación fue reportada de manera inmediata a las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones correspondientes.

Sena rechaza

El Sena Regional La Guajira mediante un comunicado rechazó categóricamente estos actos violentos. “Rechazamos estas acciones contra quienes trabajan diariamente para llevar soluciones de agua a comunidades históricamente afectadas por la escasez de este recurso. Gracias a estas labores, cientos de molinos han sido recuperados, beneficiando a miles de familias del departamento”.

Agrega que, “agradece el respaldo de las comunidades indígenas, y continuará acompañando a las autoridades y brindando apoyo integral al personal afectado”.

Consejo de Seguridad

Ante los recientes hechos delictivos registrados en los corredores viales que conectan con el municipio de Maicao, la Alcaldía Municipal lideró un consejo de seguridad junto a la Fuerza Pública, organismos de investigación y representantes del gremio transportador, con el propósito de coordinar acciones inmediatas que permitan fortalecer la seguridad y recuperar la tranquilidad en estos sectores.

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Durante el encuentro, transportadores y autoridades analizaron la situación actual de orden público y manifestaron su preocupación por la recurrencia de atracos en la vía, algunos de ellos acompañados de agresiones físicas contra conductores y pasajeros, varios de los cuales permanecen bajo atención médica.

Como parte de las medidas acordadas, se fortalecerá la presencia del Ejército y la Policía en puntos estratégicos de la vía mediante patrullajes permanentes y controles focalizados. Además, se pondrá en marcha un frente de seguridad con el gremio transportador para facilitar la comunicación directa con las autoridades y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier situación sospechosa.

Dentro de la estrategia institucional también se habilitarán canales de denuncia anónima, con el fin de brindar garantías a los ciudadanos que aporten información relevante para las investigaciones. Paralelamente, se desarrollarán acercamientos con líderes comunitarios del sector para promover acciones preventivas y evitar escenarios que afecten el orden público.

La Administración Municipal informó igualmente que avanzará en procesos de caracterización del transporte que opera en la zona, buscando fortalecer los controles e identificar plenamente a conductores y vehículos que prestan el servicio de manera regular e irregular.