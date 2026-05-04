Dos personas de sexo masculino perdieron la vida tras ser atacadas con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades revelaron que las víctimas respondían a los nombres de Samuel David y Jesús Alberto Morales Márquez, alias Camba.

El atentado se registró en la tarde de este domingo 3 de mayo, en la calle 34B con carrera 33ª, en jurisdicción del barrio Caribe.

Según la información preliminar, los mencionados se encontraban en la sala de una vivienda, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero descendió del vehículo, se acercó hasta la puerta de la vivienda y disparó en repetidas oportunidades contra la humanidad de estas personas y huyó junto a su cómplice.

Se conoció que personas que presenciaron la acción violenta intentaron auxiliarlos, pero se percataron que ya no tenían signos vitales por la severidad del ataque y dieron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección. De igual manera, adelantan las labores para establecer los móviles del doble homicidio.

Finalmente, la Policía indicó que alias Camba tenía anotaciones por el delito de hurto y fuga de presos, además que hace tan solo unos días había salido de la cárcel de Barranquilla, Atlántico.