Con el 100 % de las mesas informadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer que el alcalde del municipio de Fonseca, sur de La Guajira, es Micher Pérez Fuentes, con 9.723 votos, equivalente 57, 40 % de las papeletas depositadas por los sufragantes en las elecciones atípicas celebradas este domingo 3 de mayo.

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Otro de los candidatos fueron Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, quien obtuvo 5.425 votos, representados en 32,03 %; seguido por Nelson José Álvarez Obregón, con 1.171 votos, el 6,91%.

Registraduría

Estas elecciones se dieron luego de varios tropiezos jurídicos en las votaciones regionales celebradas el 29 de octubre de 2023, cuando igualmente el ganador fue Micher Pérez Fuentes, por el Partido Alianza Social Independiente ‘ASI’.

Luego de dos años de mandato, el 22 de enero de 2026 el Consejo de Estado revocó la elección para lo que sería el período 2023-2027, debido a que hubo demandas por la inconformidad en el conteo de votos y la comisión escrutadora departamental no logró resolver, y ordenó repetir las elecciones.

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La Sección Quinta del Consejo de Estado al estudiar el caso consideró que debían repetirse las elecciones, ya que las comisiones escrutadoras departamentales no tienen la competencia para abstenerse de declarar el resultado de una elección, ni convocar una nueva jornada porque esto es competencia de un juez.

Es de indicar que todo se remonta al 29 de octubre de 2023, cuando se presentaron hechos que alteraron el orden público por la intervención de manifestantes que irrumpieron con violencia, en tres de los doce puestos de votación, lo que ocasionó la destrucción o abandono de parte del material electoral que, por tal circunstancia, no fue escrutado.

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Dicho día, miembros de la fuerza pública controlaron rápidamente los disturbios y solo lograron recuperar el material electoral de los puestos de María Inmaculada y de las mesas de la 6 a la 15, 17 y 18 de Calixto Maestre y trasladaron los documentos al sitio de los escrutinios para que la comisión evaluara lo ocurrido y tomara las decisiones correspondientes.

Cortesía Elecciones atípicas en Fonseca, La Guajira.

Dispositivo de seguridad

Para estas elecciones las autoridades de la Fuerza Pública en coordinación con el Ministerio de Defensa adicionaron 500 policías a los 100 uniformados ya presentes en el municipio para brindar la seguridad electoral.

De igual manera el Ejército Nacional incrementó su dispositivo, pasando de dos pelotones (60 hombres) del Grupo Mediano de Caballería a un total de 130 efectivos actualmente desplegados. “Adicionalmente, se cuenta con una reserva de un pelotón blindado y un pelotón de soldados profesionales, listos para atender cualquier eventualidad”, dijo el ministro.

Igualmente está dispuesto un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se siguió en tiempo real el desarrollo de la jornada electoral.