Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de dos hombres en el área rural de Riohacha, La Guajira. Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Esneider Rafael Mendoza Amaya y Brainer de Jesús Pimienta Sijona.

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El caso se registró a las 11:00 de la mañana de este viernes 1 de mayo, en la comunidad Manantial, en la vía que de la capital de La Guajira conduce al corregimiento de Cuestecita (Albania).

Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en dos motocicletas por una trocha, cuando fueron interceptados por dos sujetos que les dispararon y huyeron del lugar.

Se conoció que ambos fueron auxiliados y trasladados hasta centros asistenciales de Riohacha, pero llegaron sin signos vitales, de acuerdo con la información suministrada por los galenos en turno.

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Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial se trasladó al lugar de los hechos con el fin de acordonar y recolectar los elementos materiales probatorios. De igual manera, la Policía de La Guajira indicó que los móviles son materia de investigación.