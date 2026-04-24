La noche del viernes 10 de abril de 1986 quedó marcada como una de las más trágicas en la historia de la televisión colombiana. El actor Jaime Saldarriaga, reconocido por su papel de Emilio Góngora en la telenovela El Siete Mujeres, fue asesinado en Barranquilla en medio de un ataque armado que aún hoy genera interrogantes.

Saldarriaga se encontraba en la ciudad acompañado del empresario Víctor Corredor. Su presencia no pasó desapercibida: era una figura popular y admirada, especialmente por su interpretación de un personaje polémico y carismático que lo había consolidado como uno de los galanes del momento en la pantalla chica.

Esa noche, el actor decidió salir a departir junto a Corredor. A ellos se sumaron las jóvenes Isaura Bosson Barrios y Rocío Navarro Barros, además de Javier Miguel Méndez, empleado del empresario, y una quinta mujer cuya identidad no fue plenamente esclarecida. El grupo acudió a la discoteca Shadow, ubicada en el norte de la ciudad.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado 11 de abril, cuando salían del establecimiento, fueron interceptados por hombres armados que descendieron de una camioneta y abrieron fuego con metralletas.

El ataque fue fulminante: Saldarriaga, Corredor y las dos mujeres murieron en el lugar, mientras que Méndez resultó herido. La otra mujer desapareció sin dejar rastro.

En los días posteriores, el crimen dio lugar a múltiples hipótesis. Algunas versiones apuntaban a una reacción violenta provocada por el personaje interpretado por el actor, mientras que otras sugerían un posible episodio de celos ocurrido dentro de la discoteca. Sin embargo, estas teorías fueron perdiendo fuerza con el avance de las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, el atentado respondió a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico en La Guajira. El objetivo principal habría sido Víctor Corredor, presuntamente vinculado a una deuda de 30 millones de pesos de la época. Más de tres décadas después, el asesinato de Jaime Saldarriaga sigue envuelto en dudas y es recordado como un caso que refleja la violencia y los entramados criminales de aquellos años en el país.