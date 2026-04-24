Durante la noche de este jueves 23 de abril fue asesinado un hombre a disparos en el corregimiento de Cascajal, jurisdicción del municipio de Sabanalarga.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Emerson José Montenegro Fonseca, de 30 años de edad.

En hechos que son materia de investigación por parte de la Policía del Atlántico, hacia las 8:50 p. m., unos ciudadanos informaron mediante una llamada telefónica a la Policía sobre el homicidio de una persona en la trocha llamada Guavano, ubicada entre los corregimientos de Cascajal y Leña.

Tras la alerta, unos patrulleros se trasladaron hasta el sitio y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida. Al inspeccionarlo, estos se percataron que el cadáver presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego.

Al investigar sobre la identidad de la víctima, los agentes descubrieron que el hoy occiso presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y hurto en Sabanalarga.

Asimismo, en el lugar donde se cometió el crimen fue hallada una motocicleta marca AKT de color negro.

La Policía del Atlántico informó que un equipo conformado por unidades de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas y de recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.

La institución hace un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea 123 o comunicándose con la patrulla policial más cercana. Se garantiza absoluta reserva.