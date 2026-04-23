En la noche del pasado miércoles 22 de abril se registró un ataque armado contra una mujer en el barrio Las Malvinas, al Suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo a información preliminar, la víctima es trabajadora de Supergiros y fue atacada cuando se encontraba en uno de los puntos de la empresa de servicios.

La víctima, quien fue identificada como Esther Daniela Peña Rivaldo, de 29 años, tuvo que ser trasladada a la clínica San Ignacio, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Por el momento se desconocen las causas del ataque a tiros, pues las autoridades no han indicado una hipótesis sobre el intento de homicidio

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En videos que circulan en redes sociales, puede observarse como un hombre, el presunto sicario, se acerca al punto de Supergiros y sin mediar palabra saca un arma y le dispara a la mujer, huyendo del lugar con rumbo desconocido.