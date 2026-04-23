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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En la noche del pasado miércoles 22 de abril se registró un ataque armado contra una mujer en el barrio Las Malvinas, al Suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo a información preliminar, la víctima es trabajadora de Supergiros y fue atacada cuando se encontraba en uno de los puntos de la empresa de servicios.

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La víctima, quien fue identificada como Esther Daniela Peña Rivaldo, de 29 años, tuvo que ser trasladada a la clínica San Ignacio, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Por el momento se desconocen las causas del ataque a tiros, pues las autoridades no han indicado una hipótesis sobre el intento de homicidio

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En videos que circulan en redes sociales, puede observarse como un hombre, el presunto sicario, se acerca al punto de Supergiros y sin mediar palabra saca un arma y le dispara a la mujer, huyendo del lugar con rumbo desconocido.