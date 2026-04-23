Luego de sufrir un grave accidente de tránsito el pasado sábado 4 de abril, en las últimas horas se confirmó el lamentable fallecimiento de José Luis Puente Sobrino, quien fue reportero gráfico de EL HERALDO y actualmente trabajaba para Hoy Diario del Magdalena.

Cortesía

El samario luchó por su vida durante casi 20 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Bahía, luego de sufrir un fuerte choque en la Troncal del Caribe, a la altura de la estación de servicio Zuca.

Según se conoció en ese momento, el reportero gráfico se movilizaba en su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo tipo taxi, quedando gravemente herido, pues el fuerte impacto hizo que Puente Sobrino perdiera el control de su motocicleta y terminara cayendo sobre el pavimento, sufriendo múltiples heridas.

De inmediato fue trasladado a un centro médico donde estuvo en delicado estado de salud.

Lastimosante, en la madrugada de este jueves 23 de abril, José Luis Puente Sobrino sufrió un paro cardiorrespiratorio derivado de la gravedad de las heridas que sufrió en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza.

Ante la lamentable pérdida, sus familiares piden a las autoridades que se haga justicia y, sobre todo, se puedan esclarecer los hechos en los que murió el reportero gráfico.