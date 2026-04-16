En un hito para la investigación agrícola en la región, la Universidad del Magdalena inauguró el primer invernadero de bioseguridad Tipo II en el Caribe colombiano, una infraestructura orientada a fortalecer la productividad y sostenibilidad de cultivos frutales, con especial énfasis el mango.

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Esta obra rinde homenaje al docente del Programa de Ingeniería Agronómica, Jaime Silva Bernier (q. e. p. d.), y se enmarca en el proyecto “Desarrollo de estrategias de manejo integrado del cultivo de mango para incrementar la productividad del sistema productivo en el Magdalena”, ejecutado por la alma máter en alianza con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia).

El proyecto contó con una inversión total de $1.906 millones, de los cuales $1.140 millones fueron financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) de la Nación, mientras que la Universidad del Magdalena aportó $766 millones.

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Ubicado en la Granja Experimental de la institución, el invernadero fue entregado oficialmente por el rector Pablo Vera Salazar, en compañía de María Cristina García Muñoz, gestora de la Red de Innovación de Frutales de Agrosavia.

Al acto asistieron productores de mango, directivos académicos, docentes, estudiantes del Programa de Ingeniería Agronómica, representantes de entidades aliadas y familiares del docente homenajeado.

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El rector destacó que esta infraestructura “permitirá generar condiciones óptimas para que los productores de mango y otros frutales enfrenten de manera más efectiva los retos asociados a las condiciones climáticas y fitosanitarias, favoreciendo la obtención de frutos de mayor calidad y competitividad en mercados internacionales”.

Características

El invernadero cuenta con condiciones técnicas avanzadas que garantizan altos estándares de bioseguridad y control ambiental.

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Entre sus principales características se encuentran un sistema automatizado de ventilación que se activa al alcanzar los 30 grados centígrados, acceso restringido mediante un sistema cerrado y esclusas sanitarias para el ingreso y salida del personal.

Además de fertirriego automatizado, monitoreo continuo de temperatura y áreas diferenciadas para la recepción de material vegetal y aislamiento cuarentenario.

Conceptos

Lumey Pérez Artiles, doctora en entomología agrícola de Agrosavia, dijo que “esta infraestructura marca un precedente en la región al constituirse como el primer invernadero de cuarentena Tipo II en el Caribe colombiano”.

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Además explicó que “si bien los resultados iniciales se enfocan en el cultivo de mango, su alcance incluye la introducción de nuevas especies frutales, la contención de enfermedades y la evaluación de riesgos fitosanitarios en ambientes controlados”, anotó.

Por su parte Yuliza Arrieta Olmos, estudiante de décimo semestre de Ingeniería Agronómica, sostiene que “este espacio representa una oportunidad clave para adquirir experiencia práctica y participar en proyectos de alto impacto para el sector productivo”.

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Al tiempo destacó la responsabilidad de los futuros ingenieros agrónomos en la identificación y manejo de las necesidades de los cultivos, conocimiento que podrá ser aplicado en este entorno especializado.

En el marco del proyecto han evaluado 24 genotipos de mango introducidos legalmente desde Estados Unidos.