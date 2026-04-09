De cara a las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Sitionuevo, Magdalena, las autoridades civiles y la fuerza pública tanto del ámbito local como departamental trabajan para que la fiesta democrática se desarrolle en calma, con transparencia y seguridad.

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En las últimas horas la gobernación del Magdalena lideró un Comité de Seguimiento Electoral con presencia del Ejército y la Policía Nacional, la alcaldía municipal y la Registraduría, y al término de este reportó que hay garantías en todos los aspectos para desarrollar la jornada electoral el próximo domingo 19 de abril entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en Sitionuevo y en los corregimientos de Palermo y los pueblos palafitos de Buenavista y Nueva Venecia.

La gobernadora Margarita Guerra delegó a la Secretaría del Interior Departamental para que promueva el adecuado desarrollo del ejercicio democrático y vele por los derechos a elegir y ser elegido.

“Siguiendo los lineamientos de la señora gobernadora, el Ejército y la Policía dispondrán de personal en más de 55 puestos de votación, distribuidos en cinco mesas en cada uno de los corregimientos y veredas (incluyendo San Antonio y Carmona, respectivamente), además de la cabecera municipal”, explicó Octavio Foronda, asesor para temas de seguridad de la Secretaría del Interior de la gobernación del Magdalena.

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Las elecciones en Sitionuevo se desarrollan porque el Consejo de Estado anuló la del alcalde Alfredo Antonio Navarro Manga, del Partido Demócrata.