Con la presencia del presidente Gustavo Petro Urrego en su natal municipio de Ciénaga de Oro iniciaron oficialmente la tarde del miércoles 8 de abril las obras de construcción de la línea de impulsión que hará posible que el agua potable llegue a esta población cordobesa todos los días de la semana, las 24 horas al día.

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La histórica inversión, que hace parte de la Revolución del Agua que viene impulsando el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, recibió el espaldarazo del gobierno Nacional que hizo sus aportes para que el proyecto de más de $61.830 millones, sea una realidad.

La anhelada obra es ejecutada por la empresa multiservicios del departamento, Aguas de Córdoba y contempla la instalación de cerca de 22 kilómetros de tubería de 20 pulgadas, con una capacidad de conducción de 200 litros por segundo, lo que permitirá garantizar el servicio continuo de agua potable las 24 horas del día, beneficiando directamente a más de 80.000 habitantes.

El plazo de ejecución del proyecto es de 11 meses y durante su ejecución generará alrededor de 300 empleos, dinamizando la economía local.

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Cortesía Gobernación de Córdoba

El presidente Gustavo Petro se mostró complacido con el inicio de las obras porque eso representa el progreso para Ciénaga de Oro, “un municipio no progresa sin agua potable, aquí hay, pero no se puede consumir”, indicó.

A su vez sostuvo que esto hace parte de uno de los tantos compromisos que hizo con su pueblo, y falta uno igual de importante para él, como lo es la reforma agraria.

Prometió regresar antes de que culmine su mandato el 7 de agosto con más buenas nuevas para el territorio que lo vio nacer.

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Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara resaltó la importancia de la articulación institucional y el impacto en el desarrollo del municipio.

“Esta es una demostración clara de que cuando hay planeación, articulación y voluntad de solucionar los problemas de la gente, sí se puede. Hoy le estamos cumpliendo a Ciénaga de Oro con una obra que esperaron por décadas, pero, además, estamos sentando las bases para que su gente viva mejor, para que el turismo crezca con más fuerza y para que el desarrollo llegue con oportunidades para todos”.

A su turno la viceministra de Agua, Ruth Quevedo, que acompañó la jornada, destacó el compromiso del Gobierno Nacional con el territorio. “Hoy (ayer), con la presencia del señor presidente de la República, iniciamos esta obra con una inversión de más de 52 mil millones de pesos que beneficiará a cerca de 80.000 pobladores de Ciénaga de Oro. Este es un paso firme para garantizar el derecho al agua potable”.

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