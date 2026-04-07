El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, declaró una reserva temporal, por dos años, de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una decisión estratégica que protege aproximadamente 942.005 hectáreas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas de la región.

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La declaratoria, contenida en la Resolución 0280 de 2026, representa una de las acciones concretas para salvaguardar a uno de los ecosistemas más biodiversos del país, clave para la seguridad hídrica del Caribe colombiano y el bienestar de las comunidades asentadas en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente encargada, aseguró que con esto “hemos dado un paso histórico en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, como resultado del compromiso del presidente Gustavo Petro con la vida, los territorios y la dignidad de las comunidades”.

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Reiteró que la reserva temporal tiene carácter preventivo y se fundamenta en el principio de precaución, por lo tanto, no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni se podrán firmar nuevos contratos de hidrocarburos en el área protegida, y que los proyectos vigentes podrán continuar hasta su terminación, sin que puedan ser prorrogados.

Además, los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigente podrán continuar su ejecución hasta su terminación.

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El proceso ha contado con amplia participación institucional y territorial, incluyendo autoridades ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, quienes han reiterado la importancia de proteger este territorio como espacio de vida, cultura y equilibrio ambiental.