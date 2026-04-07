El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, con seis votos a favor, aprobó la creación de la sede en La Jagua de Ibirico, un proyecto que consolida la ampliación de la cobertura y el acceso a la educación superior en el departamento.

Lea: Abuchean a Juliana Guerrero durante una tensa sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

“Gracias al Gobierno nacional esta decisión representa una oportunidad para la comunidad upecista y para los jóvenes cesarenses, especialmente del Corredor de La Vida, quienes podrán acceder a nuevas opciones de formación profesional sin tener que desplazarse a otras ciudades”, resaltó el rector Rober Romero.

Con esta aprobación, la Universidad Popular del Cesar continúa ampliando su presencia, llevando educación superior a más municipios y beneficiando a la comunidad general, principalmente a los jóvenes con deseos de seguir estudios profesionales.

Lea: Murió en Cartagena el bebé Isaías David: esperó 50 días por una cirugía de corazón

El rector Rober Romero aseguró además que “hoy damos un paso importante para la educación superior en el Cesar. Esta sede representa oportunidades reales para nuestros jóvenes y nos permite seguir avanzando en el fortalecimiento de la UPC y en nuestro camino hacia la acreditación”.

En el proceso de aprobación estuvieron Juliana Guerrero, representante del Gobierno nacional; Juan Nacimiento, por los estudiantes; Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación Nacional y presidente del Consejo Superior; Joaquín Manjarrés, delegado de los gremios; José Carlos Pérez Yancis, en representación de los egresados; Marlon Bastidas, representante de los docentes, y Óscar Pacheco por los exrectores.

Lea: Reportan desaparición de ganadero en el sur del Cesar

Asimismo, hicieron presencia el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández; el senador Didier Lobo y el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello.