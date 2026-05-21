En el predio La Oficina, ubicado en la vereda El Aluminio, municipio de Chimichagua, Cesar, fue impuesta una medida preventiva por parte de Corpocesar, al evidenciar tala ilegal de árboles a orillas de una fuente hídrica.

Lea más: Acuerdo entre comunidad, Afinia y Alcaldía de Curumaní le pone fin al bloqueo en la Troncal de Oriente

Según la entidad, durante el procedimiento se adelantaron acciones de control que permitieron detener la actividad ilícita y se procedió al decomiso del material forestal encontrado en el lugar, como medida para evitar la continuidad del daño ambiental.

Suministradas por Corpocesar

En relación a quién o quiénes estarían realizando la tala de árboles no autorizada, Corpocesar, no dio detalles, sin embargo, se conoció que fueron varias especies las ‘mutiladas’, para sacar provecho de la madera. Versiones de personas que prefirieron omitir su identidad manifestaron que eran árboles con más de 20 años de antigüedad.

Ver más: Trabajadores de la Hacienda La Gloria piden protección de empleos

Es de señalar que el predio La Oficina es una extensa hacienda de más de 2.000 hectáreas que por años fue escenario de disputa agraria y restitución de tierras. En la época paramilitar fueron desplazados trabajadores y campesinos y la hacienda quedó en manos de particulares e incluso empresas.

Suministradas por Corpocesar

En 2024, la Agencia Nacional de tierras entregó esta estancia a 130 familias de la Asociación Campesina de Productores para la Vida Digna (Ascaprovida) y 43 familias de la Asociación de Campesinos Productores de Mandinguilla, Víctimas y Desplazados (Asopromandi).

Lea también: Delincuentes atracaron a reportero gráfico en Valledupar

Dichas tierras son aptas para el cultivo de productos como maíz, hortalizas, cacao, patilla, mango y otros árboles frutales.