Un hombre oriundo del municipio de Río de Oro, sur del Cesar, resultó muerto en medio de un procedimiento de control en contra del hurto de hidrocarburos. El hecho sucedió el pasado sábado cuando tropas del Batallón de Infantería N° 14 Capitán Antonio Ricaurte, de la Quinta Brigada, del Ejército Nacional, realizaron señales de pare a un vehículo tipo Kodiak que, al parecer, transportaba combustible hurtado.

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Según información preliminar, aportada por el Ejército Nacional, el conductor del automotor, identificado como José Fernando Rincón Manosalva, en un intento por evadir el procedimiento, habría embestido al personal militar que adelantaba labores de control en el sector.

Ante esta situación, los soldados reaccionaron, y en medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos entre la sección que realizaba el control al automotor y el personal militar que se encontraba en el dispositivo de seguridad.

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Como resultado de los hechos, Rincón Manosalva, resultó herido y posteriormente falleció en un centro asistencial. De igual manera, dos soldados profesionales resultaron heridos, quienes fueron evacuados de manera inmediata a la Clínica de Alta Complejidad en el municipio de Aguachica, donde reciben atención médica especializada y se encuentran estables.

Según el Ejército, en el lugar se logró la incautación del vehículo y la ubicación de un depósito ilegal de combustible, cuya cantidad está pendiente por establecer.

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“De manera inmediata, la Unidad informó a las autoridades judiciales competentes para adelantar los procedimientos correspondientes. Asimismo, se ordenó la apertura de las investigaciones a que haya lugar, con el fin de esclarecer las circunstancias de los hechos”, dijo el Ejército Nacional.