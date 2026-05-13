En la calle 25 con carrera 6D del barrio Cinco de Noviembre, de Valledupar, se registró un intento de atraco a mano armada en contra de un funcionario de la Sijín de la Policía Nacional, quien se enfrentó a los delincuentes y además resultó herido en el cruce de disparos.

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El hecho generó gran alteración del orden público en el sector, ya que el agente al salir de su vivienda para desplazarse al comando de la Policía Nacional, ubicado a un par de calles, fue abordado por dos hombres y una mujer con el propósito de quitarle sus pertenencias.

En ese momento el policía se opuso al atraco, por lo cual uno de los atracadores decidió accionar un arma traumática contra la víctima, provocándole varias heridas.

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El funcionario respondió de la misma manera con su arma de fuego e impactó en el abdomen al delincuente identificado como Jhon Carlos Colina Mejía, de 23 años, quien falleció.

La mujer que participó en los hechos resultó ser una menor de edad de 14 años, quien fue impactada con un disparo en uno de sus glúteos. Tras todo el altercado quedó en calidad de aprehendida y permanece en un centro médico de la ciudad.

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Mientras que el otro delincuente huyó del lugar en una motocicleta.

Entre tanto, el agente de la Sijín también permanece bajo observación médica.