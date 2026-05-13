La selección de Suecia reveló este miércoles la lista definitiva para el Mundial 2026, en la que sí están sus dos principales estrellas, los delanteros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal), pero no así Roony Bardghji, del Barça.

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El inglés Graham Potter dio a conocer la convocatoria de 26 futbolistas que integrarán el plantel con miras a la cita internacional, que se disputara en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

Suecia, encuadrada en el grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, contará con los atacantes Isak y Gyökeres, dos de los mejores artilleros de Europa.

También con jóvenes con experiencia en la liga inglesa como Yasin Ayari, Lucas Bergvall o Anthony Elanga, así como defensas reconocidos como Isak Hein o Daniel Svensson.

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Entre las principales ausencias destacan las de Bardghji o Williot Swedberg, delantero del Celta de Vigo.

La lista definitiva de Suecia para el Mundial queda de la siguiente forma:

Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) y Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga); Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) y Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Union St. Gilloise), Benjamin Nygren (Celtic), Taha Ali (Malmö) y Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Delanteros: Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas) y Ken Sema (Pafos).