En la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, hicieron presencia magistrados de la Corte Constitucional, con el propósito de verificar temas de habitabilidad de los privados de la libertar.

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Asimismo revisar la planta física de este centro de reclusión, el sistema de salud prestado a los reclusos, y el tratamiento a diferentes requerimientos que realiza el INPEC ante la Rama Judicial.

Cortesía Gobernación del Cesar

Fuentes ligadas a este proceso indicaron a este medio de comunicación que los honorables magistrados encontraron en líneas generales un buen funcionamiento en la Penitenciaría, sin embargo, realizaron algunas recomendaciones y ajustar algunos procesos, de los que no se conocieron detalles.

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Cortesía Gobernación del Cesar

En la visita también hicieron presencia funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Gobernación del Cesar, estos últimos reiteraron que en el recorrido se verificaron las condiciones de las personas privadas de la libertad, así como sus principales necesidades y peticiones, en cumplimiento del compromiso institucional con la garantía de los derechos constitucionales y el seguimiento a las condiciones del centro penitenciario.

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