La dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ordenó en las últimas horas reforzar las medidas de seguridad en distintos centros carcelarios del país, en especial los de Barranquilla y Valledupar, los dos lugares en donde se registraron los más recientes ataques con disparos contra sus fachadas.

Recordemos que este miércoles 6 de mayo, sujetos que se transportaban en motocicleta atacaron a tiros las paredes de la cárcel Modelo, en el corredor industrial de la Vía 40, y luego emprendieron la huida con rumbo desconocido sin dejar personas lesionadas. Y desde Valledupar se reportó una situación similar en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad.

Al respecto, fuentes del instituto señalaron que fueron intensificados los controles en accesos, garitas y zonas perimetrales de las cárceles, así como en los desplazamientos de funcionarios fuera de sus lugares de trabajo.

Desde la dirección nacional del instituto también se ordenaron medidas para mantener bajo monitoreo permanente a guardianes y personal administrativo, para evitar riesgos.

Hay que mencionar que estos hechos se dan en medio de presuntas amenazas del grupo delincuencial Los Pepes, que se opone al traslado de Digno Palomino, máximo jefe de esta estructura criminal, quien en la actualidad permanece recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad Picaleña, en Ibagué, Tolima. Al menos eso fue lo que expuso un video que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, consultados por EL HERALDO, miembros del Inpec señalaron que, de momento, Palomino continúa en el sitio de reclusión en mención y no hay registro de un posible traslado.