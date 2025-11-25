Dos sujetos que se transportaban en una motocicleta habrían sido los autores de un ataque a bala contra la infraestructura de la cárcel Modelo de Barranquilla, en hechos ocurridos sobre las 9:45 de la noche de este lunes 24 de noviembre.

En redes sociales corre la versión que los sujetos llegaron a esa hora al establecimiento y en uno los puntos del frente accionaron al menos cuatro veces un arma de fuego. Luego de esta acción, el pistolero y su cómplice huyeron a toda velocidad del sitio, en dirección hacia el Centro de la ciudad.

En diálogo con EL HERALDO, el director de la Regional Norte del Inpec, Jim Nelson Muñoz, confirmó que el caso fue reportado a la Policía Metropolitana de Barranquilla y mencionó que investigadores de la institución armada estaban al frente de las pesquisas.

El funcionario manifestó que el hecho “podría estar asociado a un atentado vandálico”, en relación a represalias a “controles, seguimientos y operativos que estamos adelantando en el penal con los internos”.

Por otro lado, Muñoz expresó que podría descartarse que la situación esté a asociada a un supuesto “plan pistola”.

Recordemos que el pasado mes de octubre, el mismo funcionario, en declaraciones a este medio, dijo que había unos miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, intimidados en el mismo penal y en la Penitenciaría de El Bosque.