La Fiscalía General de la Nación informó este martes 28 de abril que judicializó a Gerson Enrique Salcedo Arias, alias el de la Moto Negra, por su presunta responsabilidad en agredir sexualmente a siete mujeres, en Barranquilla (Atlántico) que requirieron sus servicios como mototaxista.

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“De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2021, cuando el procesado habría ofrecido sus servicios de transporte a mujeres con destino a Malambo. La investigación estableció que en el trayecto el hombre se habría desviado del recorrido, y trasladado a las víctimas a zonas boscosas donde las intimidó con armas cortopunzantes, las despojó de sus pertenencias y las abusó sexualmente”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

A Salcedo Arias le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado, las dos conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados. Se le fue impuesta una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Ya el acusado estaba privado de la libertad por otros hechos en los que estaría involucrado.

‘El de la mota negra’ fue capturado en el mes de agosto de 2025, en un operativo adelantado por investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La captura se realizó en la calle 73 con carrera 16, barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, en cumplimiento de una orden judicial expedida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo.

Según el reporte de la Fiscalía, Salcedo Arias en ese momento registraba 15 anotaciones judiciales, de las cuales 9 están relacionadas con delitos contra la integridad sexual. Uno de los procesos que enfrenta corresponde a hechos ocurridos el 15 de agosto de 2025, cuando habría incurrido en acceso carnal violento, en concurso con hurto calificado agravado y acceso abusivo a un sistema informático.

Salcedo Arias fue denunciado en su momento por una víctima que solicitó un servicio de mototaxi y terminó abusada sexualmente en un sector enmontado entre Malambo y el municipio de Soledad.

La versión que obtuvo la autoridad señala que la víctima, de 29 años de edad y cuya identidad se protege, solicitó un servicio para trasladarse hasta el barrio Villa Muvdi, en Soledad, por lo que motorizado aceptó.

“Según la información recopilada, la víctima manifestó que solicitó un servicio de mototaxi a un sujeto desconocido para que la llevara a su vivienda en el barrio Villa Muvdi. En el camino se desvía a un sector enmontado donde le hurtaron sus pertenencias y abusan sexualmente de ella, tras cometer el hecho (el conductor) se da a la huida con rumbo desconocido”, detalló la autoridad.

Las autoridades policiales señalaron que la mujer fue trasladada al hospital Juan Domínguez Romero para su atención y valoración médica.