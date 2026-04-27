Un atentado sicarial registrado en la tarde de este lunes 27 de abril en el municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un recién nacido.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Colinas del Sol, hasta donde llegaron hombres armados que abrieron fuego contra una familia. En total, se habrían escuchado al menos siete disparos.

Según versiones iniciales, una mujer —madre del menor— recibió un impacto de bala, mientras que el bebé de unos 20 días de nacido resultó herido con dos disparos. El hombre, padre del niño, habría sido impactado en cuatro ocasiones durante el ataque.

Tras lo ocurrido, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los móviles del atentado y dar con los responsables.

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia a la Clínica Portoazul Auna, donde permanecen bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las causas del ataque, aunque no se descarta que esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que delinquen en el área metropolitana.

El municipio de Puerto no registraba ataques a bala con saldos trágicos desde el pasado lunes 6 de abril, cuando fue hallado en plena vía del sector de Sabanilla el cadáver tiroteado de un hombre, cuya identidad no se estableció.

Pero antes de esto, el sábado 28 de marzo se registraron dos asesinatos. El primer caso fue el de Richard Eduardo Ochoa Carpintero, de 32 años, conocido con el alias de Mencho, acribillado en la mañana de ese día en el barrio Altos de Cupino.

Luego, en horas de la tarde del mismo día, fue asesinado Ever Edinson Castro Miranda, abogado que era conocido en el municipio con el apodo de ‘El Capo’ y quien desde hace algunos años había sido relacionado con la estructura criminal ‘los Costeños’, el Clan del Golfo y con investigaciones asociadas al robo de tierras.