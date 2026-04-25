La Policía Metropolitana de Barranquilla, en articulación con la Alcaldía Distrital, puso en funcionamiento la nueva Sala Estratégica de la Red de Apoyo del Grupo de Gestión Comunitaria, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención del delito y consolidar el trabajo conjunto con la comunidad.

Este moderno centro operativo fue diseñado para atender de manera prioritaria los factores de riesgo que afectan la seguridad y la convivencia en la ciudad, mediante cubículos especializados que permitirán una atención focalizada, oportuna y eficiente en distintos frentes.

Entre los componentes principales se encuentra la atención a instituciones educativas, con acompañamiento para prevenir amenazas en entornos escolares; así como la intervención dirigida a jóvenes en riesgo, con el propósito de evitar confrontaciones y conductas delictivas.

De igual forma, se destaca la Línea Púrpura, orientada a brindar atención integral a casos de violencia de género y fortalecer las rutas de protección, además de las redes de apoyo ciudadanas, que permitirán recibir información clave suministrada por la comunidad para anticipar hechos delictivos.

La estrategia también contempla la articulación con empresas de vigilancia privada a través de redes de apoyo y solidaridad, con el fin de fortalecer la seguridad colaborativa en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, la Sala Estratégica impulsará acciones comunitarias como la interacción directa con gremios y ciudadanía para la generación de alertas tempranas y una respuesta institucional más ágil.

Entre las iniciativas se incluyen las denominadas “Zonas Seguras”, enfocadas en el monitoreo y fortalecimiento de entornos mediante cámaras y alarmas comunitarias, así como la atención a viviendas de interés prioritario, brindando respuesta inmediata a situaciones de riesgo social en comunidades vulnerables.

Otro de los ejes clave será el trabajo articulado con gremios de transporte masivo y taxis, con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la movilidad.

Esta iniciativa hace parte del modelo de seguridad “Barranquilla y su Área Metropolitana más Segura y Tranquila 2026”, bajo los principios de Seguridad, Dignidad y Democracia (S2D), enfocados en el control territorial, la cercanía con la comunidad y la reacción oportuna ante cualquier situación que afecte la convivencia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que esta Sala Estratégica representa un avance significativo en la transformación del servicio de policía, al priorizar la prevención y la acción conjunta con la ciudadanía.

Según indicó, este espacio permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, al tiempo que fortalece la confianza ciudadana y la construcción de entornos más seguros.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que participe activamente en las estrategias de convivencia y seguridad, reiterando que la prevención del delito es una tarea conjunta entre la institucionalidad y la ciudadanía.