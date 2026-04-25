Solo unas horas duró en libertad Andrés Felipe Palacio Robledo, el joven de 25 años de edad que resultó muerto la tarde de este viernes 24 de abril en el barrio La Central de Soledad, en medio de un ataque a tiros perpetrado por sujetos en moto.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que este joven había sido detenido el pasado martes 21 de abril, en medio de un caso de hurto en el mismo barrio del municipio de Soledad, por lo que fue trasladado hasta una estación.

El jueves 23 de abril, el sujeto recobró la libertad luego de que solo se reseñara por el delito cometido y hacia las 2:50 de la tarde del viernes terminó tiroteado.

Las autoridades reportaron que Palacio Robledo contaba con cuatro anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y acceso carnal violento.