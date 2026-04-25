La Fiscalía 41 de la Unidad de Vida de Barranquilla radicó el escrito de acusación contra Álvaro Felipe Rivera Ramírez por el delito de feminicidio, en el caso relacionado con la muerte de su expareja, Valentina Cepeda Rodríguez, ocurrida en abril de 2024 en el sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia.

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Con este paso procesal se da inicio a la etapa de juicio oral contra el señalado, quien fue capturado en enero de este año en Santa Marta, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante la diligencia, realizada de manera virtual ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Puerto Colombia, la Fiscalía reiteró su hipótesis de que la mujer fue víctima de una agresión y no de un suicidio, como ha sostenido el procesado.

Según el ente acusador, Rivera Ramírez habría atacado a la víctima utilizando técnicas de sometimiento físico, presuntamente derivadas de su conocimiento en artes marciales, lo que habría provocado asfixia y, posteriormente, su fallecimiento. La Fiscalía indicó que estas acciones habrían generado una hipoxia cerebral que terminó causando la muerte.

“Se investiga por feminicidio agravado (Rivera Ramírez), pues él sabía, comprendía con conocimiento, libre de error o de fuerza, que violentar la integridad física de su compañera sentimental, Valentina Cepeda Rodríguez, con quien convivía bajo el mismo techo desde enero de 2024, en condición de pareja, utilizando técnicas corporales consistentes en llaves de sujeción, sometimiento, dominación y estrangulamiento, especialmente en cuello de la víctima, le provocaron la pérdida de conciencia o conocimiento. Le generaron una hipoxia cerebral a la víctima, que finalmente le produjo la muerte violenta. Esa conducta es prohibida y constituye un delito sancionado con pena”, manifestó la agencia fiscal.

El caso también es investigado en el contexto de un posible episodio de violencia intrafamiliar, que habría desencadenado el ataque. La víctima fue trasladada en su momento a la Clínica Portoazul, donde finalmente se produjo su deceso.

Tras la presentación de los argumentos por parte de la Fiscalía y demás intervinientes, el despacho judicial fijó para el mes de junio la audiencia preparatoria, en la que se definirán las pruebas que serán presentadas durante el juicio.