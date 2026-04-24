Un hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles 22 de abril en la vía La Prosperidad, jurisdicción del municipio de Galapa, donde un ataque armado dejó como saldo una persona muerta y otra lesionada.

La víctima fatal fue identificada como Harold Junior Palmett Muleth, de 22 años, mientras que el herido responde al nombre de Kevin Rafael Navarro Vásquez, de 18, quien fue trasladado a la Clínica Campbell, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde-noche en el kilómetro 13 de la mencionada vía, en el tramo que comunica a Galapa con Malambo. Las víctimas se movilizaban en motocicleta cuando, según las autoridades, el hoy occiso descendió del vehículo y abordó un automóvil de color blanco. En ese momento, el conductor del automotor habría accionado un arma de fuego contra ambos jóvenes.

Según la información entregada por el lesionado, los dos se dirigían al lugar con la intención de realizar la “compra de marihuana”.

No obstante, otra hipótesis investigada por las autoridades asoció el hecho con un presunto caso de enfrentamientos entre estructuras criminales, en el que el hoy occiso habría tratado de intimidar a un expendedor de estupefaciente y este, al verse acorralado, usó un arma de fuego para repeler la intención de los jóvenes.

Asimismo, fuentes humanas indicaron que el fallecido, presuntamente, tendría vínculos con el grupo delincuencial organizado Los Costeños, al servicio de un actor criminal conocido con el alias ‘Rober’ o ‘05’, quien operaría en el barrio La Central del municipio de Soledad.

Las autoridades también informaron que el joven herido registra una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Los actos urgentes fueron asumidos por detectives de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.