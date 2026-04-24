El presidente Gustavo Petro viajará este viernes 24 de abril a Caracas con la intención de reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que significaría el primer encuentro del mandatario colombiano con la administración venezolana post Nicolás Maduro.

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El profesor de la Universidad Externado de Colombia Javier Garay explicó que este nuevo encuentro entre mandatarios de países vecinos podría marcar una nueva tendencia en las relaciones, teniendo en cuenta el papel que ahora tiene el Gobierno de Estados Unidos.

“La reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez de Venezuela marca un nuevo intento del presidente colombiano por buscar relevancia regional, por participar en el proceso de transición hacia la democracia del país vecino, pero adicionalmente también de tener relevancia en términos, por ejemplo, de transición energética, de temas ambientales, de los temas migratorios e incluso los temas de seguridad”, mencionó el profesor.

Agregó que uno de los temas que tratarán los presidentes es el papel de cada Gobierno respecto al Catatumbo, y en general de la seguridad de la frontera compartida.

Añadió Garay que esta reunión “puede marcar también una nueva tendencia y una nueva etapa en la relación de entre Colombia y Venezuela y veremos también cuál va a ser esa relación dada la existencia y el papel que juega hoy en Estados Unidos en relación con el régimen venezolano y con las posibilidades también de transición hacia la democracia”.

Recordó que el Gobierno de Petro ha cometido muchos errores de cara a aquellos, por ejemplo, que están en la oposición en Venezuela y también de aquellos grupos que están en contra del régimen anterior de Nicolás Maduro y ahora también de Delcy Rodríguez.