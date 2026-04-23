El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, entregó nuevos detalles sobre la posible extradición de Zulma Guzmán, la empresaria colombiana vinculada a la muerte por envenenamiento con talio de dos menores de Bogotá. El funcionario aseguró que el proceso de extradición de la mujer, quien permanece en poder de las autoridades del Reino Unido, no se daría este año.

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De acuerdo con Cuervo, el trámite puede demorarse más de lo esperado, por los tiempos de las diligencias adelantadas por la justicia británica.

“Difícilmente este año se va a decidir. La sesión de noviembre es para empezar a decidir; puede ser que en esa sesión digan que recibieron la información del experto independiente; ojalá la investigación en la Fiscalía avance y diga que perfectamente puede irse”, dijo Cuervo durante la reactivación de la Comisión Asesora para reformar la justicia en Colombia.

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Vale mencionar, que las autoridades colombianas han adelantado los procedimientos pertinentes para solicitar en extradición a Guzmán Castro, investigada por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, con el propósito que responda por el fallecimiento de las adolescentes de 13 y 14 años que consumieron frambuesas recubiertas con chocolate que estaban contaminadas con talio.

Ante ello, el ministro de Justicia explicó los motivos de la dilatación del proceso: “Mire que esa persona puede apelar esa decisión y se va a segunda instancia. Los sistemas judiciales son complejos y las personas que van a ser extraditadas tienen una serie de garantías; por ejemplo, no sé si sea el caso, pero mire el de Papá Pitufo, pidió asilo en Portugal y, mientras no se resuelva, no puede ser extraditado”.

Guzmán Castro, de 54 años, fue hallada por las autoridades de Reino Unido en medio de un operativo de rescate adelantado en el río Támesis en Londres, en diciembre de 2025. Luego permaneció en un centro médico hasta que se hizo efectiva su captura ante la circular roja de Interpol, emitida por el proceso penal que se adelanta en Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de dos adolescentes, de 13 y 14 años.

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Zulma Guzmán fue recluida en la cárcel de Bronzefield, en el Reino Unido, por orden de una jueza de Londres, mientras se define su situación judicial tras negarse a ser extraditada.

¿Cuál es el caso en el que está involucrada Zulma Guzmán?

Los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron en abril de 2025. De acuerdo con las autoridades, Guzmán Castro habría enviado a dos adolescentes, de 13 y 14 años, un paquete de frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado altamente tóxico.

Las menores fallecieron días después como consecuencia de la intoxicación. El mismo episodio también habría afectado gravemente a otras dos personas, según los avances del expediente judicial.

Bronzefield, la prisión donde permanece Zulma Guzmán

De acuerdo con información divulgada por ‘Noticias Caracol’, Zulma Guzmán fue trasladada a HMP Bronzefield, una prisión ubicada en Ashford, Middlesex, considerada la cárcel de mujeres más grande de Europa.

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Se trata de la única prisión femenina de alta seguridad del Reino Unido administrada de forma privada. Tiene capacidad para más de 500 internas y está destinada a reclusas clasificadas como “Categoría A”, es decir, aquellas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública.

El centro penitenciario cuenta con unidades médicas especializadas y áreas de atención en salud mental, además de infraestructura que permite la realización de diligencias judiciales de manera remota.

Zulma Guzmán se negó a la extradición

Durante su comparecencia ante la justicia británica, Zulma Guzmán fue notificada formalmente de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano. No obstante, la acusada se negó a aceptar el traslado voluntario a Colombia.

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Ante esta decisión, la jueza de distrito Sarah Turnock ordenó que permanezca privada de la libertad mientras se inicia un proceso formal de extradición. En una próxima audiencia, la defensa deberá exponer los argumentos con los que busca frenar su retorno al país.