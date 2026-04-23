En desarrollo de actividades operativas orientadas a la protección de los recursos naturales y el control del tráfico ilegal de flora y fauna, personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía La Guajira, incautó 17 especies silvestres.

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Se trata de cuatro mamíferos, doce aves y un reptil, los cuales eran objeto de tenencia y/o comercialización ilegal en diferentes puntos del departamento.

Las especies recuperadas fueron dejadas a disposición de la autoridad ambiental competente, encargada de adelantar los procesos de valoración médico-veterinaria, rehabilitación y su posible reintroducción a su hábitat natural.

Estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la Policía Nacional contra los delitos ambientales, contribuyendo de manera significativa a la preservación de la biodiversidad y al equilibrio de los ecosistemas en la región.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la fauna y flora silvestre a través de la línea 123 o los canales institucionales.