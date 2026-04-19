Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Naín o Bendito Menor, desafió una vez más a las autoridades, que pese a intensificar los operativos para su captura no lo han logrado.

Lea: Mindefensa invitó a alias Naín, cabecilla de los Pachenca, a desmovilizarse tras caída de su anillo de seguridad

Este sujeto, quien es señalado como máximo jefe de las 'Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, también conocidas como ‘los Pachenca’, con presencia en La Guajira, apareció en un video que no tardó en difundirse en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo ‘Bendito Menor’ recorre el desierto guajiro en una motocicleta acompañado por su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, también prófuga de la justicia.

Lea: Pérdidas por más de $35 mil millones dejó el falso paro armado en Riohacha

Aseguró que el video es real y no es producto de la inteligencia artificial.

“Conquistadores hasta la muerte, $1.000 millones dando vuelta por todos los rincones de La Guajira, sin tanto estrés para que digan que es con la IA”, dice en apartes del video.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), difundió un video en el que se le ve montando en moto y recorriendo La Guajira junto a su pareja, alias 'Bebecita'. pic.twitter.com/PcrLo5NcXL — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 18, 2026

Este individuo ha puesto en jaque a las autoridades en más de una oportunidad, incluso ha decretado paros armados, afectando de manera directa al sector comercio, el cual reportó millonarias pérdidas.

Sin embargo, las mismas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada publicaron en redes sociales un comunicado en el que se desmarcaron del paro armado de días pasados.

Aludieron que desde el día de los hechos ocurridos en la Alta Guajira, donde varios integrantes del anillo de seguridad de alias Naín murieron en un operativo de la fuerza pública, el “Estado Mayor” no ha tenido comunicación con él. Además, aseguraron que no habrá paros armados en las zonas de su injerencia.

Es de recordar que desde el Ministerio de la Defensa aumentaron la recompensa a $1.000 millones, por información que permita la captura de alias Naín.

Recientemente el ministro de esta cartera, Pedro Sánchez, invitó una vez más a ‘Bendito Menor’ a desmovilizarse o de lo contrario será llevado a la justicia con mayor rigor.

Asimismo, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, indicó: “Claramente esta estructura viene haciendo una serie de exigencias a la población civil de extorsiones, de secuestros, de asesinatos. Estamos desarrollando operaciones, no hemos parado, desde el mes de enero a la fecha se han venido neutralizando diferentes miembros de esta estructura y vamos a continuar, tenemos información muy oportuna de la población civil donde esperamos que muy pronto este sujeto sea neutralizado por tropas de las fuerzas militares o de nuestra Policía Nacional”.