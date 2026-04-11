Durante las conclusiones del Consejo de Seguridad Extraordinario desarrollado en el batallón Córdova del Ejército Nacional en Santa Marta, Magdalena, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles de la operación ejecutada por parte de la Fuerza Pública en las últimas horas contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el departamento de La Guajira, donde nueve de sus integrantes murieron.

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El jefe de la cartera de seguridad del país invitó a alias Naín o ‘el Bendito menor’, cabecilla del Frente ‘Javier Cáceres’ de esta estructura también conocida como los Pachenca, a entregarse a las autoridades tras neutralizar al 75 % de su anillo de seguridad y apoyo logístico.

“Alias Naín muy seguramente está huyendo porque su estructura criminal fue obviamente neutralizada y muy seguramente escuchará este mensaje, si no háganselo llegar, desmovilícese, es la mejor opción que tiene, está muy joven, de lo contrario no dudaremos en emplear toda la fuerza legítima del Estado para llevarlo a la justicia”, finalizó.

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A su vez, el general Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares, indicó que alias Naín viene delinquiendo a lo largo y ancho del departamento de Magdalena y de La Guajira.

De igual manera, que es responsable de múltiples delitos, como la extorsión, secuestro, asesinato de funcionarios púbicos, de policías y población civil.

La operación se registró en la vereda Kamuishisain, área rural del municipio de Uribia, donde se logró la incautación de armas largas y cortas, abundante material de intendencia, dos vehículos tipo camioneta y dos motocicletas, elementos que eran utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas en la región.