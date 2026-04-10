En las últimas horas se presentó una confrontación contra un grupo armado ilegal durante una operación militar ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Nacional en el departamento de La Guajira.

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De manera preliminar, EL HERALDO conoció que durante el enfrentamiento con presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, también conocidos como ‘los Pachenca’, al menos dos soldados resultaron heridos, de acuerdo a los primeros informes de la entidad militar.

Los uniformados afectados fueron evacuados y trasladados a un batallón cercano, donde se les prestaron los primeros auxilios para estabilizarlos y posteriormente remitirlos a centros asistenciales de mayor nivel.

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Este medio de comunicación también logró conocer que por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) se registraron unas bajas que están por confirmarse en las próximas horas, ya que las hostilidades se mantienen en el área rural del municipio de Uribia.