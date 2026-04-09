Los menores Saori y Darien Guevara Tiller, hallados por sus padres sin vida en un congelador en la vivienda donde residían en Vista Hermosa, Meta, fueron sepultados en un cementerio ancestral en la alta Guajira, jurisdicción del municipio de Uribia.

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Sus familiares y allegados recibieron sus cuerpos en las últimas horas en el sector de Cuatro Vías, en el municipio de Maicao, de acuerdo a lo revelado por la abogada y escritora wayuu Estercilia Simanca Pushaina, quien pide acompañamiento para la madre de menores fallecidos, Karen Tiller Pana.

Simanca Pushaina, resalta que la mujer, quien a su parecer ha sido blanco de señalamientos por portales noticiosos en el interior del país, se ha distinguido por ser una de las artesanas más sobresalientes del pueblo Wayuu. Además, que ha fortalecido el posicionamiento de las artesanías como exponente permanente en Exporartesanias Corferías Bogotá, por más de quince años.

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“Karen es la prueba de lo esforzada y valiente que es la mujer wayuu, un descuido lamentable e irreparable no debe borrar todo eso, porque es borrar la memoria de sus hijos”, expresó la abogada.

Mientras Medicina Legal determina las causas exactas de ambas muertes en el sur del Meta, la Comisaría de Familia aseguró en su informe preliminar que murieron asfixiados y no se hallaron signos de violencia o maltrato en contra de los menores, quienes habrían ingresado voluntariamente al electrodoméstico mientras jugaban a las escondidas sin la supervisión de sus padres.

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