La barra ‘La Banda de Los Kuervos’ emitió este jueves un duro comunicado en el que lamentó la muerte de Gabriel Acosta, a quien describió como líder y referente de su organización, y señaló directamente a las autoridades de Cartagena por presuntas fallas en la seguridad y logística que rodearon los hechos.

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En el documento, la organización expresó sus condolencias a la filial de la barra en la Heroica y aseguró que la muerte de Acosta “no fue casualidad”, al tiempo que responsabilizó al alcalde de Cartagena por lo ocurrido.

“Lo que pasó en Cartagena no fue casualidad. Como siempre, quieren buscar culpables, pero aquí hay responsables claros: la ineptitud del alcalde Dumek Turbay Paz, que se llenó la boca hablando de una ciudad ‘segura’ mientras le vendía humo al país. Le importó más el turismo que la vida de la gente”, expresan.

Los Kuervos también denunciaron fallas en la planeación del operativo para el desplazamiento de hinchas. “En Cartagena falló todo: la logística, la organización y el operativo policial. En la reunión de comisión se habían definido rutas claras para el ingreso y salida de los buses de la hinchada de Junior, pero a última hora cambiaron todo. El comandante de la Policía desvió las rutas de la vía al mar hacia La Cordialidad, metiendo a nuestra gente por zonas donde sabían lo que podía pasar”, afirman.

Comunicado de Los Kuervos.

Asimismo, el pronunciamiento hace referencia a un incidente previo ocurrido el 25 de marzo, en el que el vehículo en el que se movilizaba Acosta junto a otros integrantes de la filial habría sido atacado por motociclistas, generando daños materiales y, posteriormente, amenazas en redes sociales. Para la barra, estos hechos constituían señales de riesgo que no habrían sido atendidas por las autoridades.

En su mensaje, ‘La Banda de Los Kuervos’ rechazó que lo sucedido se reduzca a un conflicto entre barras, señalando que existe un problema más profundo relacionado con tensiones entre ciudades y el trato hacia los barranquilleros en Cartagena.

“Que no vengan a decir que esto fue solo problema de barras. La Rebelión Auriverde es una barra pequeñita. Aquí hay un problema más grande, una ciudad que vive con ese resentimiento y ese complejo contra el barranquillero”, afirman.

El comunicado cierra con un mensaje de memoria hacia Acosta y una advertencia que ha generado controversia por su tono. “Nosotros somos de Barranquilla y a los nuestros se les respeta. Esta hinchada no se esconde y no se rinde. A Gabriel no lo vamos a olvidar. Y a los que le quitaron la vida, escuchen bien: las canchas tienen memoria… y siempre traen revancha”, concluyen.