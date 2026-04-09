El plan le salió. O al menos en el primer tiempo. El entrenador Alfredo Arias se mostró satisfecho por lo realizado por Junior en el empate 1-1 ante Palmeiras, este miércoles, en el estadio Jaime Morón, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Leer también: Sporting Cristal 1, Cerro Porteño 0: los peruanos son líderes del grupo de Junior

El estratega afirmó que tuvieron bastante la pelota al comienzo y esa fue la gran clave para neutralizar al actual subcampeón del continente.

“Antes hay que decir que jugábamos ante un rival muy bueno. En la estadística histórica no le habíamos ganado. Solo habíamos hecho un gol y nos habían anotado 11. Ahora es un Palmeiras mejorado, es primero en Brasil, con cinco puntos de diferencia al segundo. Jugamos ante un rival muy fuerte y debutar en la Copa nos condicionaba mucho por cómo veníamos jugando. El primer tiempo lo planteamos bien, quizás sorprendimos, le dimos seguridad a nuestra línea defensiva. Pusimos jugadores de buen pie, buscando asociarnos y llegar por sorpresa. Incluso hasta el gol de ellos estuvimos bien en cancha. Pero muchos de esos jugadores no venían jugando, Teo tenía amarilla. Los cambios teníamos que hacerlos sí o sí”, destacó en rueda de prensa.

El orientador uruguayo explicó la razón de los cambios y el momento en el que los hizo.

Leer más: Medellín 1, Estudiantes 1: empate sufrido de los antioqueños

“Justo cuando hacemos los cambios se da el error del gol y ahí hay un quiebre en el partido. Nosotros perdimos confianza en lo que venimos haciendo y lo que le pasa a veces a algunos equipos, el miedo a perder. Quisimos defender como fuera ese resultado. Felicito a mis jugadores porque dejaron el alma en cada pelota. Intentamos con Muriel, Paiva, Canchimbo, tener más llegada, velocidad, Canchimbo lo logró un par de veces. El segundo tiempo, después de los cambios, no pudimos tener la pelota, que era con lo que nos habíamos defendido mejor”, manifestó.

“El fútbol es así, no nos ocurre solo a nosotros, le ocurre prácticamente a la gran mayoría de los que juegan fútbol. Son los momentos de los partidos, es un juego hermoso en el que siempre tienes que estar competitivo y para eso tienes que prepararte para hacer bien las cosas. Yo valoro mucho lo que hizo mi equipo. Mis jugadores dejaron todo en la cancha. Algunos no venían con los 90 minutos y corrieron el riesgo de resentirse y dieron todo. Felicito a mis jugadores, a la gente que vino y se apoyó. Creo que este partido en ‘el Metro’ es diferente, es a otro precio, lo tengo que decir. Hay que prepararse para lo que viene. Tenemos que viajar para enfrentar a Águilas y luego irnos a Paraguay”, complementó.

Siguiendo en la misma línea de las variantes, el timonel señaló que siempre los hace buscando lo mejor y que varios jugadores ya estaban agotados físicamente.

Leer también: Junior 1, Palmeiras 1: un punto digno y valioso

“Los cambios hacen que nosotros seamos un burro o unos sabios a veces. No creo que haya un técnico en el mundo que quiera cambiar por cambiar. Yo mando los cambios antes que nos empaten, pero dos de esos cambios eran porque los jugadores que estaban dentro de la cancha me habían dicho que no podían más. Justo nos empatan y mandé los cambios que ya había pensado. Después del gol, no es solo los cambios, ellos crecen en confianza, un equipo que está acostumbrado a jugar la Copa y nosotros perdimos confianza en lo que estábamos haciendo. Quisimos salir de la pelota rápido. No tuvimos más el control del juego, nos vimos supeditados a que el rival manejara el partido. Solo pudimos sacárnoslos de encima con algún ataque de Paiva y Canchimbo”, comentó.

El timonel también dio las razones por las cuáles utilizó la línea de cinco en el juego.

“Teníamos a los tres bien. Teníamos a Pestaña sin hacer fútbol, pero ya sano. Algo teníamos que hacer. Al menos un movimiento táctico, porque nos veníamos convirtiendo fácil los goles y ante un rival como este no podíamos dar esa ventaja. Lo hicieron bien. El semestre pasado lo hicimos varias veces y nos había dado resultado. No nos dio resultado en Medellín la última vez que lo hicimos. Teníamos que hacer algo, el equipo respondió a la propuesta con la entrega. Algún posicionamiento molestó, les hizo daño a ellos. Muchos jugadores nuestros estuvieron a la altura hasta que se cansaron”, afirmó.

“Funcionó y nos dio seguridad, pero también nos dio el poder atacar por las bandas. Habíamos visto que sus centrales se cerraban cuando los atacaban y nuestros laterales llegaban. Peña cumplió en su marca ante Jhon Arias, que no era fácil. Yo le dije el otro día a Peña, cuando todos pedían su cabeza, le dije que se quedara tranquilo, que él iba a jugar y lo tenía pensado ya hace 10 días más o menos, que él tenía que encargarse de Jhon Arias”, añadió.

Eso sí, el DT no descartó volver a repetir esta formación en un futuro.

“Puedo repetirla como no, esa información no la doy. Dependerá de lo que consideremos y cómo estén los jugadores. Estuvimos a la altura de la intensidad de un partido de Copa. Seguramente corrimos más después del gol de ellos, porque ya no tuvimos la pelota casi. Yo prefiero que la intensidad sea menor físicamente y sea más táctica y con la pelota, que fue lo que hicimos en el primer tiempo”, comentó.

Por último, Alfredo Arias dijo que queda con esperanza para lo que le viene al equipo.

“Este juego es siempre colectivo. Nadie es tan bueno como para jugarlo solo, siempre pongo el mismo ejemplo. Colectivamente funcionamos muy bien, en los esfuerzos físicos, anímicos, técnicos de controlar el partido a través de la pelota, eso fue lo mejor que hicimos en el primer tiempo. Eso lo perdimos desde el gol de ellos, que viene de una falla nuestra. Luego de eso caímos mucho en el funcionamiento colectivo y estuvimos vulnerables a que nos convirtieran el segundo gol. Tengo mucha esperanza que sigamos así”, concluyó.