Sporting Cristal aprovechó la superioridad numérica en el campo, tras la expulsión de Cecilio Domínguez, y ganó con gol del brasileño Felipe Vizeu a Cerro Porteño este miércoles, en la primera fecha del grupo F de la Copa Libertadores disputada en el estadio Miguel Grau del Callao, vecino a Lima.

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A diferencia de la otra dupla del grupo F, que igualó a Palmeiras y Junior por 1-1, Cristal ganó a Cerro Porteño por 1-0 y sumó tres puntos en su debut copero, teniendo en cuenta que tenían un jugador más en el campo de juego y mostraron una actitud más agresiva en buscar la victoria.

El delantero brasileño Felipe Vizeu, que ingresó en el segundo tiempo, anotó el gol de Cristal a los 82 minutos, de un certero remate tras un centro de Yoshimar Yotún.

Por su parte, Vegetti encabezó el ataque de Cerro Porteño en los primeros minutos de juego, pero en el contragolpe celeste Juan González se encaminó al arco rival y lanzó un remate de izquierda que fue atajado por el portero Arias.

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Una temprana lesión del mediocampista estadounidense Alan Soñora forzó su cambio por el argentino alemán Mateo Klimowicz a los 14 minutos.

En otro ataque de Cristal, González volvió a rematar al arco de Cerro, después de una jugada conjunta, pero el disparo salió desviado.

El experimentado capitán Irven Ávila también recibió un centro y perdió la ocasión de abrir el marcador por un disparo que se fue a un lado del arco.

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La nueva promesa de Cristal, Maxloren Castro, también buscó su oportunidad, pero su remate acabó en las manos del portero Arias.

En una llegada del Ciclón de Barrio Obrero, Cecilio Domínguez tentó el arco de Enríquez, pero el arquero celeste controló el balón con ambas manos y cortó el ataque paraguayo.

Minutos después, Domínguez le lanzó el balón a Castro en el rostro, cuando se preparaba para ejecutar un saque lateral, lo cual significó su expulsión del partido al recibir una tarjeta roja del árbitro Darío Herrera, tras revisar la jugada en el VAR.

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En el segundo tiempo, el conjunto limeño despliega mejor su ataque para vencer la portería del Ciclón, pero el uruguayo Leandro Sosa pierde una de las mejores ocasiones para marcar el primero de cabeza.

El ingreso al campo de Yoshimar Yotún también aportó dinámica al Cristal e intentó un remate desde fuera del área que salió muy alto.

El encuentro significó también el debut de sus respectivos entrenadores, el brasileño Zé Ricardo, para Cristal y el argentino Ariel Holan para Cerro Porteño con la expectativa de avanzar en el torneo continental, a la par de sus respectivos campeonatos locales.

El próximo jueves 16, Cristal visitará a Palmeiras en Brasil por la segunda fecha, mientras que Cerro Porteño recibirá a Junior dos días antes, el martes 14 en Paraguay.