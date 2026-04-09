Sacó pecho por su equipo. Y no es para menos, porque empatar ante uno de los dos grandes candidatos que tiene la Copa Libertadores no es fácil. Y mucho menos si es en tu debut en la fase de grupos del torneo.

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Teófilo Gutiérrez quiso resaltar todo lo hecho por Junior en la igualdad 1-1 ante Palmeiras, este miércoles, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El atacante, que marcó el tanto de su equipo, aseguró que hicieron un gran “desgaste” a lo largo de todo el compromiso.

“Fue un partido difícil, estábamos de local ante nuestra gente. En el primer tiempo marcamos un gol y pudimos haber anotado algún otro gol más. Ellos también se defendieron muy bien, también tuvieron la pelota. El equipo hizo un desgaste muy importante de local. Felicitar al público que llenó el estadio y a nosotros que hicimos un gran primer tiempo. En el segundo ellos salieron a jugar y se encontraron con el gol”, destacó una vez finalizado el encuentro.

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El delantero, que ya tiene siete goles en el semestre y que ha anotado en todos los torneos que ha disputado en el año, le agradeció a la gente todo su respaldo.

“Agradecido con la gente, con el alcalde, con toda la afición que vino y nos apoyó. Esta es la Copa Libertadores y empezar con el subcampeón de Sudamérica no es fácil. Ellos nos empataron, hicimos un desgaste muy grande y ahora hay que pensar en Cerro Porteño”, destacó.

EMPATE AGÓNICO: JUNIOR SE QUEDÓ CON 1 PUNTO



"Estamos empezando y empezar contra Palmeiras no es fácil."



Teófilo Guitiérrez, jugador del Junior de Barranquilla.



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Ahora Teófilo Gutiérrez y Junior se prepararán para afrontar su partido ante Águilas Doradas, este sábado, a partir de las 4 p. m., por la jornada 16 de la Liga-I.